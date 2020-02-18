Пролить в Сеть: алкоголь предложили продавать с помощью сайта госуслуг

Единую биометрическую систему и сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в Сети, чтобы подтвердить возраст покупателей. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Она обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства. «Известия» ознакомились с письмом. Обкатку технологии предлагается провести в рамках эксперимента с участием крупнейших ритейлеров. В Минпромторге считают, что он позволит проверить существующие возможности ЕГАИС — системы контроля спиртного. Предполагается, что алкоголь покупателям будут доставлять курьерские службы и «Почта России». Пока законопроект о легализации онлайн-продаж спиртного находится на согласовании в правительстве и не внесен в Госдуму.
По лицу и голосу
АКИТ предложила правительству провести эксперимент, который поможет отработать механизм онлайн-продаж алкоголя. Об этом сказано в письме ассоциации на имя главы кабмина Михаила Мишустина. Обращение также отправлено в Минфин, Росалкогольрегулирование (РАР), Минпромторг и Минкомсвязь.
Сейчас законопроект о легализации интернет-продаж алкоголя обсуждается в правительстве. Его разработал Минфин и поддержали Минэкономразвития, Минпромторг, РАР. Но Минздрав и Роспотребнадзор выступили против. Основная претензия к документу — отсутствие механизма, позволяющего оградить несовершеннолетних от покупки алкоголя в Сети. Однако бизнес нашел решение этой проблемы.
Для проверки возраста покупателей АКИТ предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС), которую сегодня уже используют банки для подтверждения личности клиентов по лицу или голосу.
Заказ алкоголя будет происходить следующим образом: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине, указывает адрес доставки, желательное время. Когда будет выбран способ оплаты, магазин предложит пройти удаленную идентификацию с помощью портала госуслуг. Пользователь введет свои логин и пароль от этого сайта, который будет связан с ЕБС. Дальше система предложит ему на камеру произнести пять цифр (они появятся на экране). Эти данные позволят подтвердить личность и возраст покупателя. Только после этого товар проведут через систему государственного учета ЕГАИС. Схожую систему также хотят установить на мобильные приложения курьеров, чтобы они также могли подтверждать личность покупателей.
Кроме того, АКИТ предлагает внедрить онлайн-проверку мест доставки. Например, будут определены точные адреса, по которым спиртное не привезут: школы, больницы и так далее.
Планируется, что с помощью ЕГАИС можно будет фиксировать время продажи алкоголя, чтобы соблюдать все ограничения.
— Такой подход позволит детально изучить потенциальные риски, создаст практическую базу для разработки подзаконных нормативных актов, а также даст возможность выстроить бизнес-процессы компаний в полном соответствии с будущим законодательством, — сказано в обращении ассоциации в правительство.
Территории, на которых может пройти эксперимент, пока не определены. Во время пилотного проекта покупка алкоголя будет доступна только сотрудникам компаний (речь идет об ограниченном числе людей), которые станут участниками эксперимента, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Возможно, для эксперимента «продавать» будут просто бутылки — без алкоголя. Предполагается, что доставлять товар будут как курьерские службы, так и «Почта России» — по всей стране.
Продажа без продажи
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил «Известиям», что предлагаемый АКИТ эксперимент — это техническая обкатка функциональных возможностей ЕГАИС.
— В его рамках предлагается смоделировать некую ситуацию на принципах, не противоречащих действующему законодательству, то есть без реальной реализации алкоголя онлайн потребителю, — подчеркнул он. — Как мы все знаем, онлайн-торговля запрещена, и это требование законодательства в рамках эксперимента не может не быть учтено. Для регуляторов эксперимент может быть интересен в целях последующей разработки подзаконных актов. Параметры проекта и временные рамки будут обсуждаться с инициаторами проекта дополнительно.
Во время загрузки произошла ошибка.
В Минсельхозе «Известиям» сказали, что предложение АКИТ поступило в ведомство и прорабатывается. В пресс-службе правительства уточнили, что инициатива перенаправлена в Министерство финансов. В Минфине, РАР, Минкомсвязи и Минздраве на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.
В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) «Известиям» сказали, что Единая биометрическая система может использоваться для подтверждения возраста.
Она интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации, в которой хранятся подтвержденные персональные данные миллионов граждан (ФИО, паспортные данные, СНИЛС и др.).
— Благодаря этому можно однозначно идентифицировать, что покупателю исполнилось 18 лет. Продавцы могут быть уверены, что дети или подростки не смогут дистанционно приобрести алкоголь, — подчеркнули в компании.
Такая же технология может применяться и на кассах магазинов одновременно с оплатой товара, добавили в «Ростелекоме».
Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сказал «Известиям», что считает предложенный эксперимент полезным для развития официальных каналов продаж. В предлагаемом варианте учтена возможность идентификации покупателя, есть строгий учет продаваемого алкоголя, а к работе допускаются лишь официальные продавцы, отметил он.
Впрочем, адвокат компании AVG Legal Игорь Апостол считает, что сейчас Единая биометрическая система не может обеспечить проведение такого эксперимента — ее база содержит биометрические данные относительно небольшого количества граждан РФ. Юрист подчеркнул, что главное — не допустить утечек биометрических данных и их попадания в руки злоумышленников.
Безопасность ЕБС сертифицирована регуляторами, в том числе ФСБ, напомнили в «Ростелекоме». Система действует уже полтора года и апробирована на финансовой отрасли страны, построена эшелонированная система защиты на всех этапах работы с биометрией, добавили в компании.
В пресс-службе «Почты России» на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.