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03:50 (мск), источник: РИА Новости

Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне, которые получают «серую зарплату», могут лишиться возможности получать кредиты в банках, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Источник: РИА Новости

В понедельник ЦБ внес в нижнюю палату Федерального собрания проект закона, согласно которому банки смогут использовать данные ФНС о заемщиках.

По словам Аксакова, законопроект могут принять до конца весенней сессии. Эта мера, по мнению депутата, позволит эффективнее управлять рисками россиян, которые претендуют на потребительские расходы, поскольку таким образом информация об их доходах будет точнее.

Зная доходы заемщика, подтвержденные ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информацию о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента.
Анатолий Аксаков
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

На вопрос о том, что будет с потребителями, которые все еще получают зарплату «в конвертах», Аксаков ответил, что с большей долей вероятности, им будут отказывать в возможности получить кредит.

«Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше», — отметил депутат.

Аксаков объяснил необходимость такой меры в стимуляции граждан получать «белые зарплаты».

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