Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Кудрин также сказал, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки правительством акций Сбербанка у ЦБ отвечает основным принципам использования фонда. Так экономист ответил на вопрос журналиста, разделяет ли он мнение Минфина о том, что инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ, обеспечению высокой сохранности вложенных средств и гарантируют стабильный доход от их размещения.
«То, что банк должен был когда-то перейти в собственность правительства, — это разумно. Когда-то даже в законе о ЦБ содержалась норма о том, чтобы банк когда-то перешел в собственность правительства и ликвидировался бы конфликт интересов между ЦБ как регулятором и как собственником акций крупнейшего российского банка. Так что в целом, это разумная мера», — добавил он.
По его словам, ФНБ для покупки акций Сбербанка — «вполне допустимый источник». «Я всегда спрашивал, правильное ли время выбрано, но тут можно обсуждать», — сказал Кудрин. По его словам, его «не смущает» также и то, что часть прибыли от дивидендов Сбербанка будет возвращена ЦБ.
«Мы понимаем, что это разовая финансовая сделка такого масштаба, а прибыль ЦБ в том числе частично снова возвращается в правительство», — рассуждает Кудрин. «В общем, я думаю, что это возможно, но дополнительные детали этой сделки мы будем анализировать, и потом уже Счетная палата даст свое заключение», — отметил он.
По его мнению, такую сделку «можно расценивать как смягчение бюджетного правила». «В принципе, такую оценку можно сделать», — сказал Кудрин.
Ранее в феврале стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Позднее кабмин одобрил решение о покупке Сбербанка. 17 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у Банка России пакета акций Сбербанка в рамках размещения средств ФНБ.