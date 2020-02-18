Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
16:36 (мск), источник: Интерфакс

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Счетная палата (СП) проанализирует сделку по продаже акций Сбербанка правительству, заявил журналистам глава СП Алексей Кудрин.

Источник: AP 2020

Кудрин также сказал, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки правительством акций Сбербанка у ЦБ отвечает основным принципам использования фонда. Так экономист ответил на вопрос журналиста, разделяет ли он мнение Минфина о том, что инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ, обеспечению высокой сохранности вложенных средств и гарантируют стабильный доход от их размещения.

Новость
Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излишков нефтегазовых доходов

«То, что банк должен был когда-то перейти в собственность правительства, — это разумно. Когда-то даже в законе о ЦБ содержалась норма о том, чтобы банк когда-то перешел в собственность правительства и ликвидировался бы конфликт интересов между ЦБ как регулятором и как собственником акций крупнейшего российского банка. Так что в целом, это разумная мера», — добавил он.

По его словам, ФНБ для покупки акций Сбербанка — «вполне допустимый источник». «Я всегда спрашивал, правильное ли время выбрано, но тут можно обсуждать», — сказал Кудрин. По его словам, его «не смущает» также и то, что часть прибыли от дивидендов Сбербанка будет возвращена ЦБ.

«Мы понимаем, что это разовая финансовая сделка такого масштаба, а прибыль ЦБ в том числе частично снова возвращается в правительство», — рассуждает Кудрин. «В общем, я думаю, что это возможно, но дополнительные детали этой сделки мы будем анализировать, и потом уже Счетная палата даст свое заключение», — отметил он.

По его мнению, такую сделку «можно расценивать как смягчение бюджетного правила». «В принципе, такую оценку можно сделать», — сказал Кудрин.

Ранее в феврале стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Позднее кабмин одобрил решение о покупке Сбербанка. 17 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у Банка России пакета акций Сбербанка в рамках размещения средств ФНБ.

Россию обязали заплатить $50 миллиардов экс-акционерам ЮКОСа
Принят закон о бесплатном горячем питании в начальных классах
Метеорологи рассказали, будет ли еще зима
Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов
Продавщица из США придумала необычную рекламу магазину (фото)
Кремль назвал публикацию о MH17 доказательством правоты России
На побережье Новой Зеландии выбросило полмиллиона мидий
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Белогвардейское движение 171
За правду! 170
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Как сделать бизнес в России, или Нужный папа 118
Кино
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом Телеведущий пошутил про свою коллегу в эфире шоу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Екатерину Варнаву заподозрили в беременности Поклонники решили, что актриса станет мамой в первый раз
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь