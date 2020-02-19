06:18 (мск), источник: Известия
Дайте две: 80% россиян хотят получать пенсию от работодателя
Но только 6,4% занимаются ее формированием.
Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию, но только каждый десятый имеет возможность это сделать. Таковы результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» (есть у «Известий»). При этом треть респондентов рассчитывает, что ежемесячные выплаты превысят 30 тыс. рублей. Популяризации корпоративных программ в России препятствуют финансовая неграмотность, высокий уровень бедности и недоверие к пенсионным фондам, заявили эксперты.
78% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной, следует из материалов исследования.
Пенсия в 10−15 тыс. руб. устроила бы 14% опрошенных, а доплата от работодателя в размере менее 10 тыс. подошла бы 11% россиян.
Исследование проводилось среди экономически активного населения во всех округах России в феврале 2020 года. Выборка составила 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.
Корпоративная пенсия — одна из форм негосударственного пенсионного обеспечения, когда взносы в НПФ делает работодатель. В России эта практика распространена среди крупных компаний, естественных монополий и банков.
При этом свою будущую пенсию совместно с нанимателем формирует пока только 6,4% опрошенных, говорится в материалах. О существовании корпоративных пенсионных программ в соцпакетах некоторых компаний знает больше людей — треть респондентов (32%), но пока на выбор места работы это не влияет. Для большинства россиян (51%) наличие корпоративной ренты — лишь приятный бонус, а 27% не считают ее важным моментом при выборе работы. Определяющим фактором при прочих равных пенсия от работодателя выступает для 13% россиян, а одним из главных критериев при выборе работы ее считает 9% респондентов.
В большинстве развитых стран на пенсии, полностью или частично сформированные работодателем, приходится в среднем от 30 до 50% дохода пенсионеров, заявил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Таким образом работник получает гарантию социальной защищенности при выходе на заслуженный отдых, а работодатель приобретает инструмент для мотивации персонала и удержания высококвалифицированных специалистов.
Сегодня для жителей России зачастую важнее стабильность компании, а не высокая заработная плата, полагает заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Многие отмечают значимость соцпакета и нематериальных бонусов. Это означает, что работодатели будут вынуждены подстраиваться под такую динамику для привлечения и удержания грамотных кадров.
«Известия» спросили крупнейшие российские компании о том, есть ли у них корпоративные пенсионные программы. Оперативно ответили только три. В РусГидро заявили, что предлагают сотрудникам три пенсионных плана: индивидуальный (финансируется работником), паритетный (взносы делают компания и работник вместе), а также корпоративный (финансируется фирмой). В «Ростехе» заявили, что их НПФ только приступил к формированию корпоративной программы, но конкретные ее параметры находятся в стадии разработки. В «Ростелекоме» рассказали, что предлагают сотрудникам пенсионную программу в дочернем НПФ на основе софинансирования со взносами 50 на 50.
Большинство корпоративных пенсионных программ осуществляется по принципу софинансирования: отчисления делает не только работодатель, но и сам сотрудник, отметил директор консультационной компании «Пенсионные и Актуальные Консультации» Евгений Якушев. А платить готовы не все: даже в компаниях, которые предлагают корпоративную пенсию, охват сотрудников этой опцией не стопроцентный. Кроме того, зачастую людей больше волнуют добровольное медицинское страхование или фитнес, чем пенсионные программы.
Евгений Якушев также добавил, что желание россиян получать ежемесячные выплаты в размере от 30 тыс. вполне объяснимо, но напомнил, что средняя корпоративная пенсия составляет 3−5 тыс. рублей в месяц.
При этом средняя государственная пенсия по стране — 15 тыс. рублей.
Получать 25−30 тыс. рублей корпоративной пенсии в месяц вполне реально, если компания на протяжении 30 лет делает взносы в НПФ не менее 2 тыс. рублей при доходности чуть больше 8% годовых, отметил глава аналитической службы НПФ «САФМАР» Евгений Биезбардис. При софинансировании необходимый срок сокращается на треть — примерно до 20 лет. Кроме того, нельзя забывать про налоговый вычет: он предоставляется в размере 13% от уплаченной физлицом в пенсионный фонд суммы, но не более 15,6 тыс. в год. Это дает дополнительную возможность повысить доходность, отметил эксперт.
Если сотрудник увольняется, сценарий может отличаться в зависимости от условий конкретной корпоративной пенсионной системы, добавил он.
Право распоряжаться собственными взносами у него есть всегда, отметил эксперт.
Среди препятствий, которые мешают популяризации корпоративных пенсионных программ в России, — недостаточный уровень финансовой грамотности и доходов населения, а также отсутствие доверия к НПФ
Екатерина Виноградова