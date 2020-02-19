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07:55 (мск), источник: Известия

Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

ЦБ зафиксировал рост мисселинга при оформлении договоров доверительного управления.

Источник: Известия

За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, если в 2018-м и начале 2019-го больше всего жалоб от клиентов банков поступало на недобросовестные продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то ко второй половине года был зафиксирован рост мисселинга в других сегментах финансового рынка — при оказании брокерских услуг.

Проблема приобретает такой характер, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами заявила: регулятор законодательно закрепит за собой право устанавливать правила продажи финансовых продуктов кредитными организациями.

ИСЖ отступает

Банки стали лидерами по количеству жалоб потребителей на мисселинг, следует из статистики Центробанка за 11 месяцев прошлого года (отдельно в статистике эта недобросовестная практика выделена с февраля). На них приходится почти 60% обращений недовольных граждан.

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При этом, как рассказал «Известиям» Михаил Мамута, кредитные организации начали активно осваивать новые продукты, которые дополнительно предлагают клиентам без надлежащего информирования о сопутствующих рисках. В частности, банки не упоминают, что в отличие от вкладов, интерес к которым на фоне снижения ставок ослабевает, инвестиционные инструменты доходность не гарантируют.

— В 2018 — начале 2019 года широкое распространение имела продажа ИСЖ под видом депозитов. Это был типичный мисселинг — люди не понимали, какой именно финансовый продукт они приобретали. Например, в большинстве своем не знали, что при досрочном расторжении договора ИСЖ нельзя вернуть свои деньги полностью, поскольку они инвестированы в активы с определенным сроком.

Все это приводило к тому, что прозрение к клиенту приходило только тогда, когда он решал досрочно изъять свои средства.

При этом могло пройти полгода, год, когда период охлаждения уже не действует, — рассказал Михаил Мамута.

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Он напомнил, что для решения этой проблемы Центробанк выпустил указание, которое действует с 1 апреля 2019-го, с требованиями по раскрытию информации при продаже ИСЖ. Кроме того, с января вступили в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые скорректировали практику продаж страховых продуктов через банки.

— Сейчас человек в более простой и понятной форме получает информацию о том, что ИСЖ — это не депозит, у него нет гарантированной доходности, но зато есть «выкупная сумма». И мисселинг на рынке ИСЖ существенно сократился, недобросовестным продавцам стало труднее вводить потребителя в заблуждение, — сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей финуслуг.

При этом упали и продажи этого вида страхования. Он потерял свое лидирующее положение, уступив место НСЖ (накопительное страхование жизни).

По данным ВСС за девять месяцев 2019-го, сборы по ИСЖ — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 32%.

— Страховщики жизни провели серьезную «работу над ошибками». В результате количество обращений по этому виду в абсолютных величинах незначительно. Так, в ВСС в 2019 году поступило 90 жалоб, в Банк России за девять месяцев 2019 года — 1700, что является одним из минимальных значений среди массовых видов страхования физлиц и составляет всего 5% от всех жалоб на страховщиков. При этом на страхование жизни приходится около трети всех страховых сборов, — уточнил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

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Сложный индекс

Сокращение продаж ИСЖ банки с успехом заменяют предложением других дополнительных продуктов, как правило, родственных компаний.

— Мы видим, что мисселинг вырос в других сегментах финансового рынка. В частности, в сегменте доверительного управления, при оказании брокерских услуг, например, открытии ИИС, — отметил Михаил Мамута в разговоре с «Известиями».

Представитель Центробанка привел и конкретный пример мисселинга, на который пожаловалась одна из клиенток.

— Женщина в возрасте около 70 лет пришла в банк перезаключать договор вклада. Вернулась с договором домой, показала детям. Оказывается, она через доверительное управление купила сложный индекс, в базу расчета которого входят иностранные и российские бумаги, — рассказал Михаил Мамута. — Мы постоянно следим за смещением зон мисселинга. Если он где-то проявляется, как в упомянутом мной случае с продажей индекса, мы не только урегулируем конкретную проблему, чтобы банк все вернул гражданину, но исследуем проблему. Важно понять, носил ли этот случай единичный характер или риск «встроен» в бизнес-модель кредитной организации.

По его мнению, для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым завершается в настоящее время.
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— Мисселинг в значительной степени базируется именно на том, что сейчас закон допускает неполное раскрытие информации потребителю, — уточнил представитель ЦБ. — Как только это станет незаконным не только по ИСЖ, но и по всем остальным финансовым инструментам, у нас будет значительно больше возможностей пресекать такие практики.

Кроме того, как заявила во вторник на встрече с банкирами глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор планирует законодательно закрепить за собой право устанавливать правила продаж финансовых продуктов кредитных организаций. По ее словам, Центробанк долго ждал стандартов от банковского сообщества, но они так и не появились.

— Мы считаем, что назрела необходимость регуляторного введения правил продажи финансовых продуктов банками. Мы сталкивались с массовыми случаями мисселинга, недобросовестной продажи как собственных продуктов банков, так и при агентских продажах через банковские каналы, — сообщила банкирам Эльвира Набиуллина.

Не верить на слово

— Проблема мисселинга — одна из ключевых с точки зрения потенциальных рисков и нарушения прав потребителей финансовых услуг. Поэтому необходимы шаги по более эффективному регулированию продажи сложных финансовых продуктов и услуг, которое должно учитывать, что потребители не всегда понимают их риски, — подтверждает и советник директора проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Анна Зеленцова.

О необходимости законодательно отрегулировать статус мисселинга заявила и эксперт Национального центра финансовой грамотности Анна Заикина.

Формально такие продажи являются не нарушением закона, а недобросовестной практикой. Бороться с этим довольно затруднительно, поскольку клиент подписывает договор, где подробно описан финансовый продукт или услуга. И тем самым подтверждает, что проинформирован, хотя многие даже не глядят в документы, доверяя словам менеджера.
Анна Заикина
эксперт Национального центра финансовой грамотности
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Она советует не забывать, что сотрудники банков заинтересованы в комиссионных, поэтому их рекомендация не может быть основанием для принятия решения. Нужно обязательно внимательно изучить договор, ознакомиться с условиями и самим инструментом.

— Иногда то, что прописано в договоре, существенно отличается от обещанного на словах, — полагает Анна Зеленцова.

Поэтому не стоит подписывать документы, не оценив все условия и риски. Эксперт по финграмотности добавила, что важно помнить особенность инвестиционных продуктов, которые в отличие от банковских депозитов не гарантируют доходность, и чем выше обещанная доходность, тем выше ваш риск.

Анна Каледина

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