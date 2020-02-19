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02:33 (мск), источник: РИА Новости

Россия сократила вложения в госдолг США

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Россия в декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 1,5 миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

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Источник: РИА Новости

Из общей суммы 5,704 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 миллиарда — на долгосрочные. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года вложения в американский госдолг незначительно выросли. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать их.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 5,9 миллиарда долларов, до 1,155 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,07 триллиона долларов (снижение на 19,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (332,6 миллиарда долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на четыре миллиарда долларов.

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