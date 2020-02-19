Россия сократила вложения в госдолг США

Из общей суммы 5,704 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 миллиарда — на долгосрочные. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года вложения в американский госдолг незначительно выросли. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать их.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 5,9 миллиарда долларов, до 1,155 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,07 триллиона долларов (снижение на 19,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (332,6 миллиарда долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на четыре миллиарда долларов.