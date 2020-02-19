Венесуэла заказала России печать боливаров на $143 млн

Договор предусматривает, что Гознак отпечатает банкноты номиналом от 10 тысяч ($0,14) до 50 тысяч ($0,68) боливаров. Венесуэла должна заплатить за заказ €6,8 млн.
Пресс-секретарь Гознака отказался комментировать сделку, в Центробанке Венесуэлы на запрос Bloomberg не ответили.
Агентство уточнило, что из-за гиперинфляции, которую вызвал глубокий экономический кризис в Латиноамериканской стране, боливар сильно обесценился.
По данным Bloomberg, американский доллар стал неофициальной валютой Венесуэлы.
Каракас раньше уже обращался к поставщикам банкнот с просьбой их напечатать. В 2019 году британская компания De La Rue, один из самых крупных в мире производителей денежных знаков, сообщила, что потеряла почти $23 млн, поскольку списала венесуэльский долг по контракту.
С 2013 года Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, который усугубился падением цен на нефть в 2014—2015 годах. Одним из его последствий стала гиперинфляция. По данным Центробанка, в 2018 году она составила 130 000%. При этом эксперты из Международного валютного фонда оценили уровень инфляции в Венесуэле за тот же период в 1,37 млн процентов.
В апреле 2019 года экономику Венесуэлы пятый год подряд признали самой несчастной в мире. Рейтинг, который составляют эксперты Bloomberg, опирается, в частности, на уровень инфляции и безработицы.
На фоне товарного дефицита и сильной бедности жители страны стали выступать против президента Николаса Мадуро и его правительства. Острая фаза политического кризиса случилась в январе 2019 года, когда лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны, а режим Мадуро назвал нелегитимным. Самопровозглашенного президента поддержали США, большинство стран Латинской Америки и Европы. На сторону действующего лидера встали Россия, Китай и Турция.
Вашингтон, чтобы усилить давление на режим Мадуро, ввел против Венесуэлы санкции. Они, в частности, затронули нефтяную отрасль страны и некоторых чиновников, близких к Мадуро.