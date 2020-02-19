Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
12:49 (мск), источник: RTVi

Венесуэла заказала России печать боливаров на $143 млн

В ноябре 2019 года власти Венесуэлы заключили контракт с российским предприятием Гознак на печать 300 млн банкнот венесуэльского боливара, суммарная стоимость которых оценивается в $143 млн. Об этом 18 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на копию документа.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Договор предусматривает, что Гознак отпечатает банкноты номиналом от 10 тысяч ($0,14) до 50 тысяч ($0,68) боливаров. Венесуэла должна заплатить за заказ €6,8 млн.

Пресс-секретарь Гознака отказался комментировать сделку, в Центробанке Венесуэлы на запрос Bloomberg не ответили.

Агентство уточнило, что из-за гиперинфляции, которую вызвал глубокий экономический кризис в Латиноамериканской стране, боливар сильно обесценился.

По данным Bloomberg, американский доллар стал неофициальной валютой Венесуэлы.

Каракас раньше уже обращался к поставщикам банкнот с просьбой их напечатать. В 2019 году британская компания De La Rue, один из самых крупных в мире производителей денежных знаков, сообщила, что потеряла почти $23 млн, поскольку списала венесуэльский долг по контракту.

Новость
Курица за 14 млн боливаров: гиперинфляция в Венесуэле в фотографиях

С 2013 года Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, который усугубился падением цен на нефть в 2014—2015 годах. Одним из его последствий стала гиперинфляция. По данным Центробанка, в 2018 году она составила 130 000%. При этом эксперты из Международного валютного фонда оценили уровень инфляции в Венесуэле за тот же период в 1,37 млн процентов.

В апреле 2019 года экономику Венесуэлы пятый год подряд признали самой несчастной в мире. Рейтинг, который составляют эксперты Bloomberg, опирается, в частности, на уровень инфляции и безработицы.

На фоне товарного дефицита и сильной бедности жители страны стали выступать против президента Николаса Мадуро и его правительства. Острая фаза политического кризиса случилась в январе 2019 года, когда лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны, а режим Мадуро назвал нелегитимным. Самопровозглашенного президента поддержали США, большинство стран Латинской Америки и Европы. На сторону действующего лидера встали Россия, Китай и Турция.

Вашингтон, чтобы усилить давление на режим Мадуро, ввел против Венесуэлы санкции. Они, в частности, затронули нефтяную отрасль страны и некоторых чиновников, близких к Мадуро.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Читайте также
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Венесуэла заказала России печать боливаров на $143 млн
SpaceX решила отправить космических туристов на орбиту в 2021 году
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в РФ
Названа причина аномальной зимы в России
В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны
Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги
Из-за коронавируса iPhone 9 могут не успеть собрать в срок
Ученые рассказали о пользе «вредного» гарнира
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Всеобщее нытьё и стоны на форумах 230
Белогвардейское движение 187
За правду! 170
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Кино
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала» Ведущий выступил с заявлением в соцсети
Новости партнеров
Отставка Путина всколыхнула Запад
Уход Путина вызвал радость у Украины и Запада
Топовые идеи для видео - снимай и хвастайся перед друзьями
Время подводить итоги. Результаты, которые обескуражили даже экспертов
Дети
Оксана Самойлова родила четвертого ребенка На свет появился мальчик (фото)
Леди
8 причесок в стиле 60-х, которые актуальны сегодня Невероятные объемы, невероятная популярность коротких стрижек и двухэтажные пучки – то, за что мы любили 60-х вновь становится актуальным.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь