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13:35 (мск), источник: Forbes

Boeing обнаружил посторонние предметы в топливных баках 737 MAX

Boeing в ходе проверки самолетов 737 MAX, которые предназначены для поставки авиакомпаниям, обнаружила мусор в топливных баках. Авиаконцерн уверяет, что это не повлияет на график возвращения Boeing 737 MAX к полетам.

Источник: Reuters

Об этом сообщил вице-президент Boeing Марк Дженкс сотрудникам авиазавода в Рентоне, штат Вашингтон.

«Это абсолютно неприемлемо», — цитирует его слова газета The Seattle Times. Топ-менеджер Boeing пообещал провести расследование. Представитель Boeing Чаз Биккерс заявил, что теперь компания будет вынуждена проверить все самолеты серии 737 MAX, которые не были поставлены авиаперевозчикам и находятся в США. Но подчеркнул, что это не повлияет на график возвращения Boeing 737 MAX к полетам, которое ожидается летом этого года.

Инородные предметы были обнаружены при проверке почти 400 самолетов Boeing 737 Max, которые находятся в США в ожидании поставки заказчикам.

Что касается 385 самолетов этой серии, которые уже были поставлены и находятся в других странах, то Boeing рекомендует авиаперевозчикам самостоятельно провести их проверку.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что осведомлено о проведении Boeing «добровольной» проверки непоставленных самолетов «в рамках постоянных усилий компании по обеспечению качества производства». И пообещало «усилить надзор» по результатам первоначальных отчетов о проведенных проверках.

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Что не так с новыми американскими самолетами

Самолеты новейшей серии Boeing 737 MAX начали эксплуатироваться в октябре 2017 года. Уже в 2018 году с лайнером этой модели произошла первая авиакатастрофа — самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после вылета, погибли 189 человек. Пять месяцев спустя в Эфиопии разбился еще один 737 MAX, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру.

В январе 2020 года Boeing заморозил производство авиалайнеров 737 MAX. Решение обусловлено несколькими факторами, указала компания. В их числе — продление процесса сертификации самолетов на 2020 год, а также «неуверенность» в отношении сроков и условий их возвращения в небо. В период заморозки проекта работающие над 737 MAX сотрудники не будут сокращены и продолжат «связанную с 737» работу или будут временно назначены в другие команды. «Мы верим, что это решение наименее разрушительно для сохранения долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок», — сообщила Boeing.

Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
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