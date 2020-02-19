Boeing обнаружил посторонние предметы в топливных баках 737 MAX

Об этом сообщил вице-президент Boeing Марк Дженкс сотрудникам авиазавода в Рентоне, штат Вашингтон.
«Это абсолютно неприемлемо», — цитирует его слова газета The Seattle Times. Топ-менеджер Boeing пообещал провести расследование. Представитель Boeing Чаз Биккерс заявил, что теперь компания будет вынуждена проверить все самолеты серии 737 MAX, которые не были поставлены авиаперевозчикам и находятся в США. Но подчеркнул, что это не повлияет на график возвращения Boeing 737 MAX к полетам, которое ожидается летом этого года.
Что касается 385 самолетов этой серии, которые уже были поставлены и находятся в других странах, то Boeing рекомендует авиаперевозчикам самостоятельно провести их проверку.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что осведомлено о проведении Boeing «добровольной» проверки непоставленных самолетов «в рамках постоянных усилий компании по обеспечению качества производства». И пообещало «усилить надзор» по результатам первоначальных отчетов о проведенных проверках.
Самолеты новейшей серии Boeing 737 MAX начали эксплуатироваться в октябре 2017 года. Уже в 2018 году с лайнером этой модели произошла первая авиакатастрофа — самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после вылета, погибли 189 человек. Пять месяцев спустя в Эфиопии разбился еще один 737 MAX, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру.
В январе 2020 года Boeing заморозил производство авиалайнеров 737 MAX. Решение обусловлено несколькими факторами, указала компания. В их числе — продление процесса сертификации самолетов на 2020 год, а также «неуверенность» в отношении сроков и условий их возвращения в небо. В период заморозки проекта работающие над 737 MAX сотрудники не будут сокращены и продолжат «связанную с 737» работу или будут временно назначены в другие команды. «Мы верим, что это решение наименее разрушительно для сохранения долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок», — сообщила Boeing.