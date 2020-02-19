16:08 (мск), источник: Ведомости
Российский турбизнес может потерять до 30 млрд рублей из-за отсутствия китайцев
Заменить их планируется туристами из стран Ближнего Востока и Европы.
Потери российского турбизнеса
Основной поток приходится на май — сентябрь: в это время в страну въезжает около 75% китайских туристов. В прошлом году в январе — мае Россию через туроператоров посещало по 40 000 китайцев в месяц. Предполагалось, что в этом году их количество за аналогичный период вырастет на 10%. Таким образом, при средней стоимости тура в $500, в феврале российские туроператоры не досчитаются минимум 1,4 млрд руб., прогнозирует АТОР. Очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию также не приедут, продолжает Ломидзе: все бронирования отменены. Поэтому в феврале — марте потери российского турбизнеса составят 2,8 млрд руб., резюмирует она.
О потенциальном восстановлении китайского турпотока можно будет говорить лишь после нормализации ситуации с коронавирусом, говорит Ломидзе, а это не раньше конца апреля — начала мая, туроператорам придется искать возможности продавать путевки туристам из других стран, в том числе Ближнего Востока и Европы.
Татьяна Романова