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15:42 (мск), источник: RNS

Минтруд назвал размер новой индексации пенсий

Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1% с 1 апреля, повышенные социальные пенсии получат 3,2 млн человек, сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков через пресс-службу. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд, пояснили в пресс-службе.

Источник: Reuters

«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%… Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий», — сказал Котяков.

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В министерстве пояснили, что социальную пенсию получают те граждане, которые не заработали трудовой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии. Индексация социальных пенсий происходит с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, отметили в Минтруде.

В пресс-службе рассказали, что одновременно с социальными будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой отечественной войны, пенсии пострадавших в результате техногенных и радиационных катастроф и так далее.

По данным министра труда и соцразвития, расходы на индексацию пенсий в 2020 году составят 21,7 млрд рублей. В пресс-службе добавили, что уровень индексации социальных пенсий в 2020 году выше уровня индексации за предыдущие годы: в 2019 году — 2%, в 2018 — 2,9%.

С 1 января 2020 года были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. Уровень индексации составил 6,6%, средний размер пенсии — 16,4 тыс. рублей в месяц.

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