15:42 (мск), источник: RNS
Минтруд назвал размер новой индексации пенсий
Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1% с 1 апреля, повышенные социальные пенсии получат 3,2 млн человек, сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков через
«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%… Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий», — сказал Котяков.
В министерстве пояснили, что социальную пенсию получают те граждане, которые не заработали трудовой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии. Индексация социальных пенсий происходит с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, отметили в Минтруде.
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По данным министра труда и соцразвития, расходы на индексацию пенсий в 2020 году составят 21,7 млрд рублей. В
С 1 января 2020 года были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. Уровень индексации составил 6,6%, средний размер пенсии — 16,4 тыс. рублей в месяц.