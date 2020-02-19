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16:03 (мск), источник: RNS

Банки вернули клиентам более 900 млн рублей похищенных средств

Мошенники в 2019 году украли со счетов физических и юридических лиц в России почти 6,5 млрд рублей, при этом банки возместили клиентам 935 млн рублей, то есть каждый седьмой похищенный рубль, следует из представленного Банком России «Обзора операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2019 год».

Источник: Reuters

«2019 г. объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физических и юридических лиц) с использованием электронных средств платежа, составил 6426,5 млн рублей. Банки возместили клиентам 935 млн руб. (15%, или каждый 7-й похищенный рубль)» — говорится в документе регулятора.

В ЦБ пояснили, что «текущий уровень возмещения объясняется высокой долей социальной инженерии среди операций без согласия клиентов, которые в результате обмана или злоупотребления доверием нарушают условия договора с кредитными организациями, предусматривающие необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации».

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В пресс-службе регулятора напомнили, что по закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства, если тот не нарушал условия договора, то есть не сообщал злоумышленникам конфиденциальные сведения, разглашение которых привело к потере денег, например, не называл номер карты, пароль из СМС или СVV-код.

«Предоставление мошенникам конфиденциальной информации гражданами является наиболее распространенным нарушением условий договора», — подчеркнули в ЦБ.

Чаще всего мошенникам удавалось украсть средства банковских клиентов благодаря методам социальной инженерии, когда человек сам предоставляет злоумышленнику конфиденциальную информацию по своей карте. При этом в 2019 году доля таких хищений сократилась до 69% по сравнению с 97% в 2018 году.

«Как и годом ранее, в качестве способа подавляющего большинства хищений отчитывающиеся операторы указывают социальную инженерию. По итогам 2019 г. ее доля составила почти 69% случаев (в 2018 г. — 97%). Данное снижение может объясняться, с одной стороны, изменением методики подсчета базовых показателей, с другой — повышением уровня киберграмотности населения в результате проводимых отчитывающимися операторами и Банком России мероприятий по повышению осведомленности клиентов банков о рисках использования электронных средств платежа», — говорится в документе ЦБ.

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