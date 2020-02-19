Банки вернули клиентам более 900 млн рублей похищенных средств

«2019 г. объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физических и юридических лиц) с использованием электронных средств платежа, составил 6426,5 млн рублей. Банки возместили клиентам 935 млн руб. (15%, или каждый 7-й похищенный рубль)» — говорится в документе регулятора.
В ЦБ пояснили, что «текущий уровень возмещения объясняется высокой долей социальной инженерии среди операций без согласия клиентов, которые в результате обмана или злоупотребления доверием нарушают условия договора с кредитными организациями, предусматривающие необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации».
В пресс-службе регулятора напомнили, что по закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства, если тот не нарушал условия договора, то есть не сообщал злоумышленникам конфиденциальные сведения, разглашение которых привело к потере денег, например, не называл номер карты, пароль из СМС или СVV-код.
«Предоставление мошенникам конфиденциальной информации гражданами является наиболее распространенным нарушением условий договора», — подчеркнули в ЦБ.
Чаще всего мошенникам удавалось украсть средства банковских клиентов благодаря методам социальной инженерии, когда человек сам предоставляет злоумышленнику конфиденциальную информацию по своей карте. При этом в 2019 году доля таких хищений сократилась до 69% по сравнению с 97% в 2018 году.
«Как и годом ранее, в качестве способа подавляющего большинства хищений отчитывающиеся операторы указывают социальную инженерию. По итогам 2019 г. ее доля составила почти 69% случаев (в 2018 г. — 97%). Данное снижение может объясняться, с одной стороны, изменением методики подсчета базовых показателей, с другой — повышением уровня киберграмотности населения в результате проводимых отчитывающимися операторами и Банком России мероприятий по повышению осведомленности клиентов банков о рисках использования электронных средств платежа», — говорится в документе ЦБ.