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19:07 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпаниям выплатят компенсации за приостановку полетов в Китай

ТУЛА, 19 фев — РИА Новости. Минфин согласился с оценкой компенсаций авиакомпаниям РФ в 1,6 миллиарда рублей в счет ущерба, вызванного приостановкой полетов в Китай, сроков выплат пока нет, обсуждается выделение денег из резервного фонда правительства, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

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Источник: РИА Новости

«1,6 миллиарда рублей… Минфин оценку прямых убытков от прекращения, от невозможности дальнейшего совершения рейсов в Китай для 10 наших авиакомпаний, с этой оценкой согласился — с расчетом размера прямых убытков. В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда эту компенсацию получить. Когда она будет выплачена, я сейчас вам сказать не могу, поскольку решение о выплате еще не принято», — сказал Дитрих, добавив, что в части автобусных перевозчиков компенсация не обсуждалась.

Россия в связи с распространением коронавируса с 1 февраля закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании. С 14 февраля также приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний.

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