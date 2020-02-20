09:22 (мск), источник: Forbes
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете
Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом —
Год назад Wildberries впервые получила статус «единорога» с оценкой $1,2 млрд. За 2019 год компания выполнила 164 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Настолько же вырос ассортимент — с 1,8 до 3,6 млн наименований, и число поставщиков — до 19 000. «Росту способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции», — приводит данные директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Собственная сеть пунктов выдачи заказов достигла более 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах
Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй
Батурина — бывшая владелица одного из крупнейших девелоперов Москвы, компании «Интеко». Она входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с $1 млрд.
За 16 лет состояние Батуриной поднималось до максимальных $4,2 млрд в 2010 году и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже миллиарда, до $900 млн в 2009 году. В последние два года состояние было неизменным — $1,2 млрд.