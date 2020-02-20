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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин назвал недопустимым неисполнение бюджета на 1,1 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2019 году федеральный бюджет был не исполнен в расходной части более чем на 1 трлн руб. Ранее об этом сообщал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

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Источник: РИА "Новости"

«Приводятся цифры неизрасходованных средств — я напомню, это около 1,1 трлн руб., что недопустимо много», — сказал Мишустин на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

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Он напомнил, что в 2020 году в бюджете предусмотрено около 4,6 трлн руб. на госконтракты. «Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно это 10%, и, если смотреть по нацпроектам — примерно 12,2%», — добавил премьер. Он отметил, что обеспечить выполнение президентских поручений по итогам послания и нацпроектов «с такой тенденцией» «будет сделать непросто».

Напомним, ранее Кудрин зафиксировал «самый низкий уровень исполнения расходов бюджета за последние 11 лет (94,2%)». СП объясняет это неудачами нацпроектов.

По данным ведомства, программа ускорения государственных инвестиций для поддержки экономического роста развернулась только к концу года, а сам он стал рекордным и по объему «временно свободных» госсредств на депозитах, и по объему неисполненных ассигнований — 5,8% всех бюджетных трат, или 1,1 трлн руб.

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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
18/31

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Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
 

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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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