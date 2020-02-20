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15:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Богохульный ликер? Суд в Швейцарии решил, что логотип «Егермейстера» не оскорбляет христиан

Швейцарский суд решил, что логотип популярного немецкого ликера «Егермейстер» не оскорбляет религиозные чувства христиан.

Источник: GETTY IMAGES

Компания, производящая напиток, хотела использовать в Швейцарии свой фирменный знак для рекламы других товаров, в частности, косметики и услуг мобильной связи. Однако швейцарский Федеральный институт интеллектуальной собственности счел, что присутствие на логотипе креста может быть оскорбительным для христиан и попытался заблокировать планы производителя «Егермейстер» в суде.

Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что интенсивное использование картинки на протяжении многих десятилетий ослабило ее религиозное содержание, и ее уже не следует воспринимать как христианский символ.

Похожий случай недавно имел место в России. В январе 2020 года суд по интеллектуальным правам разрешил компании Никиты Михалкова «Бесогон» использовать икону святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака.

Святой Никита с бесом (Никита бесогон). Первая половина XVI в. Московская школа. Из собрания А. В. Морозова.

Ранее Роспатент счел, что использование образа святого в коммерческих целях может быть расценено как оскорбление чувств православных верующих.

На эмблеме «Егермейстера» изображен олень с крестом и нимбом между ветвистыми рогами.

Изображение восходит к широко известному эпизоду из жития «апостола Арденн» святого Губерта, которого католики считают покровителем охоты и охотников. Там говорится, что живший в VII-VIII граф Губерт Льежский в канун Рождества увидел в лесу оленя с сияющим крестом над головой, отрекся от титула и прежней разгульной жизни, постригся в монахи и стал впоследствии уважаемым епископом.

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«Шнапс Геринга»

35-градусный горький ликер «Егермейстер» выпускается компанией Mast-Jägermeister SE, расположенной в городе Вольфенбюттель (земля Нижняя Саксония), и экспортируется в десятки стран.

Рецепт, придуманный тогдашним владельцем фирмы Куртом Мастом, до сих пор хранится в секрете. Известно лишь, что в состав «Егермейстера» входят 56 трав и кореньев, и что он выдерживается 12 месяцев в дубовых бочках. Напиток используется как дижестив, а также в коктейлях.

Слово «егермейстер» значит по-немецки «старший охотник» или «лесничий». Курт Маст был увлеченным охотником.

Поскольку среди семи государственных постов, которые занимал «наци № 2» Герман Геринг, была должность главного лесничего рейха, солдаты вермахта прозвали ликер «шнапсом Геринга».

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