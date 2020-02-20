Силуанов допустил возможность изменений в системе НДФЛ

«Я считаю следующее, давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили — о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения — или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию», — сказал Силуанов в интервью РБК.
Он отметил, что кабмин не планирует менять принципы и ставки налогообложения до 2024 года. При этом, конечно, по его словам, в обществе назрел запрос на социальную справедливость.
Нам говорят, что 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату — 12 тысяч, и 13% платит человек, который получает 12 миллионов рублей в год… Справедливо это или нет? Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить.
Антон Силуановминистр финансов России
По его словам, сегодня отчасти так и происходит, потому что люди с большими доходами платят больший налог на имущество, на транспортный налог, но в НДФЛ прогрессии нет.
«Хорошо бы посмотреть вопрос о снижении налогов на труд и тогда можно было бы сказать, что для богатых слоев населения можно было бы и рассмотреть вопрос об изменении ставки (НДФЛ — ред.). Но сейчас у нас таких предложений в правительстве не рассматривается. Я считаю, что мы должны выполнить то решение о неизменности налогов до 2024 года, которое было принято», — добавил Силуанов.