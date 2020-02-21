08:07 (мск), источник: Ведомости
Государство продало «Фирму Мелодия»
Владелец крупнейшего в России аудиоархива приватизирован за 329,6 млн рублей.
Крупнейший владелец аудиоархива страны — АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки. По итогам прошедшего 7 февраля аукциона 100% ее акций у Росимущества приобрела компания «Формакс», следует из итогового протокола аукциона («Ведомости» ознакомились с его копией). Первый заместитель гендиректора «Мелодии» Карина Абрамян, а также гендиректор «Формакса» Валерия Брусникина подтвердили «Ведомостям» эту информацию.
К аукциону, организованному «ВЭБ капиталом», были допущены всего два участника — ООО «Формакс» и ООО «Студия Союз». Последнее предложило за актив ровно ту стоимость, в которую была оценена «Мелодия», — 320 млн руб., а победитель — 329,6 млн руб. Решение предложить за актив его начальную стоимость гендиректор «Студии Союз» Александр Бочков объяснил тем, что «просто не решились на шаг»: «Так получилось».
Всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия» была основана в 1964 г. и до начала 1990-х была единственной звукозаписывающей компанией в стране. В 1991 г. фирма стала
«Мелодии» принадлежат два здания — на Карамышевской набережной, 44, и на Тверском бульваре, 24, стр. 1, и земля под ним, указано в раскрываемой «Мелодией» информации на сентябрь 2019 г. Общую стоимость этих объектов партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает в 300−350 млн руб. Также «Мелодия» владеет фонотекой почти из 240 000 аудиопроизведений, записанных на аналоговых лентах, виниловых пластинках, жестких дисках и других носителях. Это записи эстрадных исполнителей и классиков советского периода, аудиосказки и раритетные записи (например, голоса Ленина и Маяковского). Опрошенные «Ведомостями»
Основным источником дохода «Мелодии» сейчас является лицензирование музыки для использования в фильмах и рекламе, а также продажа музыкальной продукции (дисков и пластинок) — 39 млн руб. из 53,8 млн руб. общих доходов, которые получило АО в 2018 г., следует из его отчета. 7,3 млн руб. общество получило от сдачи помещений в здании на Тверском бульваре.
Все активы, указанные в последнем раскрытии «Мелодии», вошли в сделку, уточнила в беседе с «Ведомостями» Брусникина. «Формакс» — аудиомаркетинговая компания, посредник между владельцем прав на музыкальные произведения и компаниями, использующими в своей работе музыкальное фоновое сопровождение, — магазинами, кафе, парками.
ООО «Формакс» было зарегистрировано в августе 2015 г. и первые три года его деятельность была убыточной, следует из базы данных СПАРК. Брусникина объясняет это «большими затратами» на разработку и вывод на рынок собственного сервиса Fonmix, через который потребители получают доступ к базе с легальными музыкальными треками. Финансовая отчетность компании за 2018 и 2019 гг. в открытом доступе отсутствует, но, как утверждает Брусникина, в 2019 г. «Формакс» получил прибыль. 75% ООО принадлежит Михаилу Суконцеву. «Формакс» — единственная компания, владельцем которой является Суконцев, другой информации в открытых источниках о нем нет. Связаться с Суконцевым не удалось. Еще 25% «Формакса» — у ООО «Первый цифровой агрегатор», единственным владельцем этой компании является Дмитрий Смирнов. Другими активами он также не владеет.
Для покупки акций «Мелодии» «Формакс» использовал как собственные, так и заемные средства, рассказал «Ведомостям» Смирнов. Приобретение крупнейшего владельца аудиоархива страны будет способствовать повышению капитализации компании и привлечет инвесторов, уверен он. Про Суконцева Смирнов рассказал лишь, что он «очень закрытый человек, программист».