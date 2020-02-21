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03:25 (мск), источник: Известия

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».

Источник: Известия

Эксперты говорят, что в 2016 году показатели наценок составляли 25,8% от конечной стоимости. В 2017 году отметка опустилась до 25,1%, а в 2018 году еще больше упала — до 23,9%. В 2019 году размер наценки снова вырос до 24,6%.

Представители компании отмечают, что за последние годы снизились наценки на БАДы (с 40,7% до 33,1%) и на позиции, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп лекарств, такие как средства для кожи, противопаразитарные препараты и др.

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Маржа на диагностические приборы и барьерные контрацептивы практически не изменилась.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина пояснила «Известиям», что такие изменения появились на фоне конкуренции аптек и их ценовой политики за счет компенсации после потери спроса.

Маркетологи отмечают, что наценки на лекарства в России являются самыми низкими в сравнении с другими товарами массового потребления.

ФАС провела расследование и выяснила, что цены в аптеках завышали поставщики.

По мнению экспертов, в следующем году ожидать роста наценок на лекарства не стоит — они останутся на уровне 24%.

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