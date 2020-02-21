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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Крым покрывается железнодорожной сетью

Объявлены новые маршруты на полуостров.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С апреля заметно расширяется железнодорожное сообщение с Крымом. На полуостров начнут курсировать новые поезда из Мурманска, Екатеринбурга (двумя маршрутами — через Казань и через Волгоград) и Кисловодска, а Москву и Санкт-Петербург железнодорожное движение свяжет с Евпаторией и Феодосией. Также с конца апреля через день будут ходить поезда Москва—Севастополь.

25 февраля откроется продажа билетов на новые поезда в Крым.

Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). С момента пуска пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года ГСЭ перевез свыше 130 тыс. пассажиров, уточнил гендиректор компании Александр Ганов. Сейчас двухэтажные поезда «Таврия» с вагонами купе и СВ отправляются из Москвы в Крым ежедневно, поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами — через день.

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В апреле поезда «Таврия», имеющие в своем составе купейные и плацкартные вагоны, начнут ходить из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно, сообщает ГСЭ.

Поезд Мурманск—Симферополь будет курсировать раз в девять дней и следовать через Обозерский, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Первый состав отправится в путь 25 апреля из Мурманска. Время в пути составит порядка 93 часов.

Поезд Екатеринбург—Симферополь будет курсировать несколько раз в неделю. Как сообщают в ГСЭ, для удовлетворения спроса поезда будут следовать разными маршрутами: через Волгоград (следует через Саратов, Самару, Уфу и Челябинск) и через Казань (следует через Канаш, Саранск, Пензу). Время в пути — примерно 69 и 64 часа соответственно. Первый состав отправится 25 апреля из Екатеринбурга (через Самару).

Поезд Кисловодск—Симферополь будет курсировать два раза в неделю и первый раз отправится из Кисловодска 29 апреля.
Во время загрузки произошла ошибка.

Поезд следует через Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар. Время в пути — около 22 часов.

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27 апреля также начнется движение поездов «Таврия» из Москвы в Севастополь (сейчас — только в Симферополь). Поезд проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и будет курсировать через день. В состав поезда включены вагоны типа СВ, купе и плацкарт.

Поезда «Таврия» с купейными и плацкартными вагонами в своем составе также свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Составы будут отправляться с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга и проходить через крупные города—железнодорожные узлы России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Поезда из Петербурга в Евпаторию будут курсировать через день, в Феодосию — два раза в неделю. Первый состав в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию — 7 мая. Поезда из Москвы в Евпаторию начнут курсировать со 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию будут курсировать несколько раз в неделю начиная с 4 мая.

Наталья Скорлыгина

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