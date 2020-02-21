12:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Крым покрывается железнодорожной сетью
Объявлены новые маршруты на полуостров.
С апреля заметно расширяется железнодорожное сообщение с Крымом. На полуостров начнут курсировать новые поезда из Мурманска, Екатеринбурга (двумя маршрутами — через Казань и через Волгоград) и Кисловодска, а Москву и
Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). С момента пуска пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года ГСЭ перевез свыше 130 тыс. пассажиров, уточнил гендиректор компании Александр Ганов. Сейчас двухэтажные поезда «Таврия» с вагонами купе и СВ отправляются из Москвы в Крым ежедневно, поезда из
В апреле поезда «Таврия», имеющие в своем составе купейные и плацкартные вагоны, начнут ходить из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно, сообщает ГСЭ.
Поезд Мурманск—Симферополь будет курсировать раз в девять дней и следовать через Обозерский, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас, Пензу,
Поезд Екатеринбург—Симферополь будет курсировать несколько раз в неделю. Как сообщают в ГСЭ, для удовлетворения спроса поезда будут следовать разными маршрутами: через Волгоград (следует через Саратов, Самару, Уфу и Челябинск) и через Казань (следует через Канаш, Саранск, Пензу). Время в пути — примерно 69 и 64 часа соответственно. Первый состав отправится 25 апреля из Екатеринбурга (через Самару).
Поезд следует через Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар. Время в пути — около 22 часов.
27 апреля также начнется движение поездов «Таврия» из Москвы в Севастополь (сейчас — только в Симферополь). Поезд проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж,
Поезда «Таврия» с купейными и плацкартными вагонами в своем составе также свяжут Москву и
Наталья Скорлыгина