Россияне к 23 февраля брали больше всего займов на парфюм, одежду и электронику

Организация провела опрос женской аудитории из числа компаний альтернативного кредитования. Как показал опрос, заемщики также планируют потратить средства на алкоголь (10%), подарочные сертификаты (7%) и билеты на какое-либо мероприятие (6%).
По данным Moneyman, в 2020 году средний размер займа у женщин вырос на 15%, до 16 650 руб. по сравнению с аналогичным показателем в январе 2019-го. У мужчин средний размер займа увеличился на 23%, до 17 300 руб.
«Существует мнение, что “предпраздничные” займы берут более спонтанно и, как следствие, уровень просроченной задолженности по ним оказывается выше. По оценкам же Moneyman, это не соответствует действительности — показатель “просрочки” остается в обычных границах, в районе 7%», — добавили в компании.
Исследования проводились в формате онлайн опроса среди клиентов МФО. Участие в опросе приняли 3944 мужчины и 3243 женщины.