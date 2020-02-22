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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне к 23 февраля брали больше всего займов на парфюм, одежду и электронику

В преддверии 23 февраля женщины больше всего брали займов в микрофинансовых компаниях (МФО) на парфюм (21%), одежду (16%) и электронику (13%), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование МФО Moneyman.

Источник: РИА "Новости"

Организация провела опрос женской аудитории из числа компаний альтернативного кредитования. Как показал опрос, заемщики также планируют потратить средства на алкоголь (10%), подарочные сертификаты (7%) и билеты на какое-либо мероприятие (6%).

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По данным Moneyman, в 2020 году средний размер займа у женщин вырос на 15%, до 16 650 руб. по сравнению с аналогичным показателем в январе 2019-го. У мужчин средний размер займа увеличился на 23%, до 17 300 руб.

«Существует мнение, что “предпраздничные” займы берут более спонтанно и, как следствие, уровень просроченной задолженности по ним оказывается выше. По оценкам же Moneyman, это не соответствует действительности — показатель “просрочки” остается в обычных границах, в районе 7%», — добавили в компании.

Исследования проводились в формате онлайн опроса среди клиентов МФО. Участие в опросе приняли 3944 мужчины и 3243 женщины.

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