Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Названы лучшие работы молодых фотожурналистов (фото)Российские фотографы получили первые места в нескольких категориях
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
12:42 (мск), источник: Ведомости

Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов

Это произошло после очередного сокращения ключевой ставки ЦБ.

Источник: Reuters

Ставки рублевых вкладов продолжают неумолимо падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.

За минувшие после решения ЦБ две недели это сделали уже более половины из топ-30 банков по размеру портфеля вкладов населения.

Читайте также
Вклады населения в банках превысили 30 трлн рублей

Только на уходящей неделе доходность рублевых депозитов уменьшили девять банков из первой тридцатки, причем четыре из них входят в топ-10.

Теперь уже четверть крупнейших банков готовы платить розничным вкладчикам не более 5% годовых (с учетом капитализации процентов), у половины максимальная доходность вкладов не превышает 5,5%.

Как менялись ставки

В пятницу, накануне длинных выходных, о снижении ставок базовых вкладов объявили Райффайзенбанк и Совкомбанк. Первый уменьшил доходность розничных депозитов в зависимости от срока на 0,1−1 п. п., максимальная ставка его розничного вклада (без специальных требований к клиенту) упала с 4,46 до 4,13% годовых.

Второй понизил ставки всех розничных вкладов в рублях на 0,2 п. п. до 5,6%.

Чуть раньше на уходящей неделе банк ВТБ снизил номинальные ставки всех вкладов на 0,2−0,6 п. п. до 4,35% в розничной базовой линейке, до 4,8% по промовкладам, до 5,05% — в сегменте «Привилегия».

Читайте также
С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

Промсвязьбанк уменьшил на 0,25−0,35 п. п. ставки лишь одного из розничных вкладов, сохранив максимальную ставку на прежнем уровне — 5,25%.

Также на текущей неделе депозитные ставки сократили: банк Дом. РФ — на 0,5 п. п. до 5,3%, «Возрождение» (повторно) — совокупно за две недели на 0,3−0,5 п. п. до 5,25%, Росбанк — на 0,3−0,5 п. п. до 4,7% в рознице, «Уралсиб» — на 0,1−0,2 п. п., «Тинькофф банк» — на 0,25−0,5 п. п.

Ранее так же поступили «ФК Открытие», «Юникредит банк», «Ренессанс кредит», «Зенит», Связь-банк, УБРиР. Доходность их вкладов опустилась в среднем на 0,2−0,3 п. п.

Сбербанк после последнего снижения ключевой ставки доходность базовых розничных вкладов не менял (она была снижена еще в январе до 4,54%), но вопреки рынку на период с 19 февраля до 14 марта запустил онлайн-вклад «Лови весну» со ставкой 5%, повысив тем самым максимальную доходность своих дистанционных вкладов в рознице на 0,5 п. п.

Сейчас в половине банков из топ-30 доходность рублевых вкладов не превышает 5,5% годовых даже с учетом капитализации процентов.
Читайте также
Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

Больше 6% годовых пока еще готовы платить лишь два крупных банка: Газпромбанк — 6,3% годовых по акционному вкладу «Успех» сроком 6 месяцев на сумму от 2 млн руб. и «Хоум кредит» — 6,7% годовых по новому трехлетнему вкладу с начислением процентов в конце срока «36 месяцев плюс» на сумму от 1000 руб.

Но уже с 25 февраля ставки вкладов Газпромбанка изменятся, предупредила его пресс-служба.

Вклады станут еще дешевле

Банкиры традиционно объясняют снижение рублевых ставок по вкладам реакцией на динамику ключевой ставки. Как, в частности, заявила «Ведомостям» пресс-служба ВТБ, ставки депозитов 18 февраля скорректированы «в рамках снижения ключевой ставки ЦБ».

Регулятор с «относительно высокой вероятностью» может продолжить снижение ключевой ставки уже на следующем заседании в марте, предупреждала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Старший аналитик по банковскому сектору «Атона» М. Ганелин уверен, что в течение года ставки по депозитам продолжат снижаться, падение составит в среднем на 0,5 п. п. от текущего уровня.
Читайте также
Новые комиссии банков. Как не переплачивать за переводы

Ставки вкладов свыше года, скорее всего, в этом году смогут опуститься ниже 5% годовых, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По его словам, многое будет зависеть от инфляции, которая в значительной мере определяет политику ЦБ и в конечном итоге стоимость вкладов.

«К низкой инфляции может добавиться ограниченный спрос на финансовые ресурсы, что, в частности, связано со слабым ростом корпоративного кредитного портфеля и замедлением темпов роста необеспеченного кредитования. Предпосылок к скорому изменению ситуации пока не видно», — продолжает Пивень.

По мнению аналитиков, вектор государства на развития ипотечного кредитования также снижает вероятность роста ставок по вкладам.
Читайте также
Россияне наращивают валютные вклады

Тем не менее Ганелин и Пивень не исключают появления в этом году очередных краткосрочных акций или промовкладов с повышенными ставками в отдельных банках.

Они вводятся, к примеру, в имиджевых целях, для поддержания структуры обязательств банка или для обеспечения сезонного кредитования.

«Пока мы не знаем, при каком уровне ставок начнется отток средств населения с депозитов. Может быть, это будет 4%, может быть, и ниже. Пример Европы показывает, что даже при минимальных ставках массового оттока не случилось», — говорит Ганелин. ​

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октябряПри выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому
 Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов
Обыски у российских биатлонистов в Италии. Главное
Умер чемпион СССР по футболу
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Число зараженных коронавирусом в Италии резко выросло
Тест: сможете ли вы отличить майора от сержанта
Россиянам предсказали холодное лето после теплой зимы
Похожая на оборотня кошка покорила соцсети (фото)
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Хотите интересную правдивую историю из первых рук? 109
Должна ли власть уважать людей? 103
Насколько независимы СМИ? 94
"Калашников" ------ кино... 85
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Новости партнеров
Отменят несправедливую банковскую комиссию при оплате ЖКХ
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Президент высказался о «претендентах» на российские территории
Дети
Стеша Маликова показала трогательные фотографии с 2-летним братом В сети обсуждают фотографии детей Маликова
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь