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10:22 (мск), источник: РИА Новости

Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем на 67,5 рублей, или на 10,9%, и составил 552 рубля, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«После Нового года средний чек в январе по традиции пошел на убыль. За месяц его размер уменьшился на 67,5 рублей (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля. За год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года чек потерял 7,3 рубля, или 1,3%», — сообщается в исследовании.

Новость
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«Ромир» объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. «При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров», — добавляет холдинг.

В январе средний чек снизился во всех федеральных округах: в Сибирском — на 13,3% по сравнению с декабрем (до 470 рублей), в Южном (вместе с Северо-Кавказским) — на 11,8% (до 557 рублей), в Центральном — на 11,5% (до 607 рублей), в Приволжском — на 9,9% (до 505 рублей), в Северо-Западном — на 9,6% (до 615 рублей), в Дальневосточном — на 9,5% (до 661 рубля), в Уральском округе — на 8,7% (до 590 рублей).

Средний чек в Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с предыдущим месяцем снизился меньше, чем в среднем по стране — на 10% и на 6,5% соответственно. По сравнению с январем 2019 года показатель в Москве уменьшился на 0,7%, тогда как в Петербурге он, напротив, вырос на 2,7%.

Драйвером снижения среднего чека по сравнению с декабрем являются гипермаркеты (минус 21,6%). Именно в гипермаркетах наблюдался сильнейший рост чека в декабре. Менее всего среди остальных каналов снижению чека подверглись дискаунтеры (минус 8,2%)
Ромир

В годовом выражении средний чек в гипермаркетах в январе уменьшился на 5,7%, а в супермаркетах вырос на 2,8%.

Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

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