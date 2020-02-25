СМИ узнало об угрозе закрытия ряда сахарных заводов в России

По его словам, в группе риска находятся такие предприятия, как Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Бодин отметил, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.
Он считает, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы.
По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов.
В текущем сезоне 2019−2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может превысить 6,7 миллиона тонн при потреблении 5,8−5,9 миллиона тонн.