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08:03 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнало об угрозе закрытия ряда сахарных заводов в России

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В сельскохозяйственном сезоне 2020−2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. Об этом газете «Ведомости» рассказал глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин.

Источник: РИА Новости

По его словам, в группе риска находятся такие предприятия, как Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

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Бодин отметил, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.

Он считает, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы.

По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов.

В текущем сезоне 2019−2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может превысить 6,7 миллиона тонн при потреблении 5,8−5,9 миллиона тонн.

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