09:56 (мск), источник: РИА Новости
Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник
Это крупнейшие потери для людей из рейтинга Bloomberg с октября 2016 года, когда издание начало вести подобные наблюдения.
Так, генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более 4,8 миллиарда долларов каждый. Владелец Zara Амансио Отрега потерял четыре миллиарда долларов, а Марк Цукерберг — 3,48 миллиарда. Состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось, минимум, на 2,3 миллиарда долларов.
Американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник упали более чем на 3%. Инвесторы обеспоконы масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.
Пекин сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.