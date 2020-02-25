11:44 (мск), источник: ИА REGNUM
Делягин объяснил, почему в банках РФ начали резко расти заработные платы
Не исключено, что резкий рост заработных плат в российских банках может отражать алчность их
Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2019 году средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%.
«Рост на 15% превышает не только официальную инфляцию, но и реальную инфляцию, — сказал Делягин. — То есть этот рост отражает действительно повышение реальных зарплат работников банков. Правда, интересно было бы посмотреть на то, как распределяется это повышение, потому что весьма вероятно, что
Напомним, как сообщил ранее «Коммерсантъ», со ссылкой на отчёты крупнейших российских банков, по итогам 2019 года средние зарплаты их сотрудников выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.