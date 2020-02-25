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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пять российских сахарных заводов остановили работу из-за убыточного производства, сообщает аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахара).

Источник: РИА Новости
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«В производственном сезоне 2020−2021 года не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод (Тульская область), а также один завод в Краснодарском крае. В конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области. Основной причиной закрытия заводов являются убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара», — уточнили эксперты.

С 2016 года объем ежегодного производства сахара превышает потребление, а оптовые цены на него снизились до минимальных значений за последние семь лет, рассказали представители союза. При этом рентабельность сахарных предприятий упала до 3,3%, что существенно ниже среднего показателя по всей продукции агропромышленного комплекса.

По данным аналитической службы, в этом производственном сезоне всего в 21 регионе работали 74 завода по переработке сахарной свеклы общей мощностью 382 тысячи тонн в сутки. Предприятия, которые приняли решение закрыться, за этот период произвели около 200 тысяч тонн сахара, 22 тысячи тонн жома и 47 тысяч тонн мелассы. Общая численность работников — около 1,5 тысячи человек.

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