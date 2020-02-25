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16:18 (мск), источник: Forbes

«Очень острый шок»: ущерб мировой экономики от пандемии коронавируса оценили в $1 трлн

Мировая экономика понесет более $1 трлн ущерба в 2020 году, если вспышка коронавируса перерастет в сильную эпидемию по всему миру, подсчитали аналитики Oxford Economics. Они называют заболевание «кратким, но очень острым шоком».

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Общемировой ВВП в 2020 году сократится на $1,1 трлн (1,3%), если вспышка коронавируса превратится в мировую пандемию — широко распространенную и сильную эпидемию. Такие расчеты представила аналитическая компания Oxford Economics. Она добавила, что в этом случае в экономике США и стран Еврозоны начнется рецессия.

Согласно второму возможному сценарию, который предусмотрела Oxford Economics, пандемия разразится только в Азии. В этом случае мировая экономика понесет ущерб в $0,4 трлн (0,5% ВВП).

Потери мировой экономики станут следствием невыхода сотрудников предприятий на работу, уменьшения производительности, сокращения туристической активности и поездок, нарушения цепочек поставок и сокращения торговли и инвестиций, пишет со ссылкой на исследование Bloomberg.

Oxford Economics считает, что ущерб от глобальной пандемии будет «кратким, но очень острым шоком для мировой экономики», пишет агентство. Коронавирус уже оказывает «пугающий» эффект из-за приостановки работы компаний в Китае и соседних странах, приводит комментарий Oxford Economics The Guardian.

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Пока что центральные банки и правительства стран мира рассчитывают на то, что коронавирус не сможет навредить мировой экономике настолько сильно и что после вспышки заболевания она сможет быстро оправиться, продолжает Bloomberg. Всемирная организация здравоохранения отмечала, что новые случаи заболевания коронавирусом вызывают «серьезную озабоченность», но пока вспышку нельзя назвать пандемией.

Международный валютный фонд считает, что коронавирус сократит прогноз роста мировой экономики в 3,3% в 2020 году только на 0,1 процентного пункта, пишет Bloomberg. Председатель швейцарского банка UBS Group Аксель Вебер не согласен: по его оценке, рост снизится с 3,5% до 0,5%. Всемирный банк писал в октябре 2019 года — еще до вспышки коронавируса, — что сильная мировая пандемия может сократить мировой ВВП на 1% по самым консервативным прогнозам.

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На прошлой неделе вирус стал быстро распространяться в Южной Корее, Иране и Италии. Итальянское правительство ввело жесткие ограничения в двух регионах на севере страны — самой экономически развитой ее части. Вирус грозит рецессией в экономике страны, что может навредить и другим странам, отмечает Bloomberg. Южнокорейские власти повысили уровень тревоги до «высшего». По последним данным, от коронавируса погибли 2704 человека по всему миру.

Из-за резкого распространения вируса за пределами Китая, ставшего эпицентром заболевания, европейские рынки 24 февраля обвалились: европейский индекс Stoxx Europe 600 (включает компании из 17 стран) показал самое большое падение с июня 2016 года. Для фондового рынка США понедельник стал худшим днем за два года. Миллиардеры из первой двадцатки рейтинга Forbes потеряли в общей сложности почти $40 млрд.

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Ринат Таиров

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