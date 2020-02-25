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17:37 (мск), источник: Ведомости

ЦБ на два года отменил комиссию для банков в Системе быстрых платежей

Регулятор надеется, что банки сделают бесплатными переводы для клиентов.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ с 1 апреля отменит комиссию для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. Льготный период будет действовать до конца июня 2022 г., он распространяется на переводы в СБП между физическими лицами.

Бесплатные переводы в СБП позволят банкам, с одной стороны, снизить издержки, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов, приводятся в сообщении ЦБ слова его первого зампреда Ольги Скоробогатовой. О намерении установить нулевую комиссию для банков в СБП Скоробогатова рассказывала в феврале на ежегодной встрече банков с регулятором.

Тогда она говорила, что большинство банков обещают оставить бесплатными переводы в СБП для клиентов.

СБП заработала год назад. Она позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком из банков — участников системы открыты их счета. До конца прошлого года ЦБ не брал комиссию с банков за переводы клиентов в рамках СБП. В этом году тариф составлял от 5 коп. до 3 руб. за перевод в зависимости от его суммы. Комиссию платили и банк отправителя, и банк получателя перевода.

ЦБ рассчитывал, что банки будут устанавливать минимальные тарифы для клиентов и СБП будет для них дешевле карточных переводов.
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Если банки будут завышать комиссии для клиентов, ЦБ установит верхний предел, предупредил регулятор. Банки поддерживали намерение регулятора продлить льготный период в СБП. Часть из них до сих пор не берут комиссию с клиентов.

С начала работы СБП физлица провели в ней 8 млн платежей почти на 70 млрд руб., говорила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в январе. Пока доля СБП в переводах между физлицами мала, для сравнения: за девять месяцев 2019 г. клиенты банков совершили 4,4 млрд переводов на 25 трлн руб. К СБП подключены все системно значимые банки, кроме Сбербанка, он обещал присоединиться в марте. В рамках СБП также предусмотрена возможность совершать платежи в пользу юридических лиц за товары и услуги, для таких операций ЦБ сохранил комиссию.

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Артур Арутюнов

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