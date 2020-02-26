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01:50 (мск), источник: Газета.Ру

Драйвер роста: россияне отказались экономить на алкоголе

Эксперты Nielsen выявили рост трат россиян на алкоголь в 2019 году.

Источник: Reuters

Россияне в 2019 году придерживались сберегательной модели потребительского поведения. Экономили почти на всем: на обуви, одежде, бытовой технике, следует из данных Nielsen. В то же время, драйвером продаж в потребительском сегменте оказался алкоголь.

В 2019 году единственной категорией среди товаров быстрого потребления, траты на которую увеличились, стал алкоголь, следует из исследования международной консалтинговой компании Nielsen, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Россиянам пришлось сократить затраты на развлечения и отдых, поскольку из-за снижения доходов на них почти не остается средств.

Но на алкоголе в прошлом году не экономили — рынок вырос и в объеме, и в денежном выражении.

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В последнем квартале 2019 года экономить вынуждены более 70% россиян, — по данным Nielsen. Экономных россиян стало за один только четвертый квартал на 1% больше.

Реальные доходы населения практически не растут два последних года. В 2018 году они увеличились всего лишь в пределах статистической погрешности — на 0,1%. Аналогичный рост показал 2019 год — тот же 0,1%, следует из презентации Nielsen. В отрицательной зоне реальные доходы находятся с 2013 года. Тогда они ушли в минус на 4%. В год введения санкций против России снизились еще на 1,2%, а в 2015 — до 2,4%.

«Дно» по реальным доходам было в 2016 году — минус 4,5%.

По данным Росстата, рост в 2019 году составил 0,8%.

Вместе с доходами падала розничная торговля. В 2013 году она обвалилась на 3,9%, в 2015-м — сразу на 10%. Обороты ритейлеров начали расти только в 2017 году — на 1,3%. По итогам 2019 года темпы роста остались на том же уровне, подсчитали в Nielsen.

Потребительское доверие падает

Индекс потребительского доверия рассчитывается компанией Nielsen по таким параметрам, как цены на продукты, коммунальные платежи, гарантия занятости и другим. Он снизился у россиян в 2015 году и так и не вернулся к докризисному уровню.

Самый низкий показатель индекса потребительского доверия был зафиксирован в первом квартале 2019 года.

Если сопоставить текущую ситуацию с 2005 годом, когда российская экономика была на пике роста, он снизился с 106 пунктов в 2005 году до 68 пунктов в конце 2019 года.

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Сейчас в первую очередь россияне экономят на одежде: как показало исследование, в четвертом квартале сократить траты на эту категорию пришлось 59%.

На развлечениях экономят 56% россиян. Переключаются на более дешевые бренды — 54%. Экономят на отпуске — 47%. Обновление техники откладывают 38%.

В итоге более 70% россиян сказали, что они экономят по этим параметрам. И таких экономных россиян стало на 1% больше за один только четвертый квартал прошлого года.

При этом, сегмент FMCG, к которому относятся продукты питания, бытовая химия, напитки, сигареты (от английского fast moving consumer goods — быстро оборачиваемые товары), показывает рост. Но его обеспечивает не потребление, а увеличение цен:

Продажи товаров FMCG в натуральном выражении в прошлом году снизились — на 0,6%. Но рынок вырос к 2018 году с 4,1% до 4,3% — за счет удорожания товаров.

Рост рынка товаров повседневного спроса в денежном выражении обеспечивали, прежде всего, сигареты — продажи по этой категории увеличились 1,35 процентных пункта в прошлом году. Но в штучном выражении они сократились на 2,9%.

Как выяснили в Nielsen, только четверть продовольственных категорий растет в натуральном выражении, драйвером роста стал алкоголь.

Именно выпивка стала единственной категорией, которая показала и штучный, и денежный рост.

Во время загрузки произошла ошибка.

На чем не экономят россияне

По данным Nielsen, продажи алкоголя в 2019 году в России выросли на 2% в натуральном выражении и 4,2% в денежном. Наиболее значительный рост был в категориях джина и виски — на 26% и 15,8% соответственно. Самая большая доля продаж приходилась на пиво — 42,8% в стоимостном выражении. Отрицательную динамику среди алкогольных напитков показала только водка — сокращение составило 2% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном.

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Тренд на рост потребления алкоголя подтверждают и данные РАНХиГС за январь — июль 2019 года (последние доступные данные), продажи алкогольных напитков выросли на 1,9%, но темпы замедлились к предыдущему году. Годом ранее они росли на 2,2%. Эксперты расходятся в статистике потребления водки — по оценкам РАНХиГС продажи за прошедший год выросли на 1,5%, а темпы роста соответствовали уровню 2018 года. Данные могут разниться из-за того, что мониторинг Nielsen составлен по предпочтениям жителей городов.

Производители алкоголя реагируют на финансовое самочувствие российских потребителей: одним из трендов стала продажа алкоголя в небольшой таре, который расположен в прикассовой зоне. Наибольшим спросом пользуется продукция бюджетного ценового сегмента, тогда как средний сокращается, а премиальный сегмент продается в основном за счет проведения промоакций, также заметили эксперты Nielsen.

Рустем Фаляхов

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