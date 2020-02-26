Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

«Здесь никуда не деться, у нас углеводородная экономика будет сохраняться», — сказал министр.
В то же время, комментируя вопрос о переходе многих стран на альтернативные источники, министр признал, что такая тенденция замедляет рост спроса на углеводороды.
Глава Минэнерго подчеркнул, что популяризация электромобилей и рост подобных транспортных средств в крупнейших странах — потребителях нефти не означает отход от использования углеводородов, поскольку электроэнергию для таких машин нужно из чего-то производить.
«Мы все прекрасно понимаем, что, чтобы зарядить автомобили, нужно выработать электроэнергию. И какой источник для того, чтобы выработать электроэнергию, — это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», — заключил Новак.
В прошлом году глава Минэнерго рассказывал, что в России сформированы запасы нефти и газа на 30 и 100 лет соответственно.
Министр уточнил, что это только коммерчески извлекаемые запасы, которые ежегодно держатся на одном и том же уровне.
Новак отмечал, что сегодня доля углеводородов в мировом энергобалансе составляет примерно 85 процентов, однако уже через 15 лет она снизится до 75 процентов.