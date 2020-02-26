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05:00 (мск), источник: РИА Новости

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.

Источник: Reuters

«Здесь никуда не деться, у нас углеводородная экономика будет сохраняться», — сказал министр.

В то же время, комментируя вопрос о переходе многих стран на альтернативные источники, министр признал, что такая тенденция замедляет рост спроса на углеводороды.

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Глава Минэнерго подчеркнул, что популяризация электромобилей и рост подобных транспортных средств в крупнейших странах — потребителях нефти не означает отход от использования углеводородов, поскольку электроэнергию для таких машин нужно из чего-то производить.

«Мы все прекрасно понимаем, что, чтобы зарядить автомобили, нужно выработать электроэнергию. И какой источник для того, чтобы выработать электроэнергию, — это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», — заключил Новак.

В прошлом году глава Минэнерго рассказывал, что в России сформированы запасы нефти и газа на 30 и 100 лет соответственно.

Министр уточнил, что это только коммерчески извлекаемые запасы, которые ежегодно держатся на одном и том же уровне.

Новак отмечал, что сегодня доля углеводородов в мировом энергобалансе составляет примерно 85 процентов, однако уже через 15 лет она снизится до 75 процентов.

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