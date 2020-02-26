Грузоперевозчики жалуются президенту на таможню

Международные автоперевозчики требуют внесения изменений в КоАП с тем, чтобы их не задерживали под предлогом несоответствия веса товара накладной, не штрафовали и не портили груз. Последний раз участники рынка обсудили свои проблемы в ФТС 20 февраля, рассказали «Ъ» несколько источников в отрасли, но позитивных результатов не добились.
Претензии перевозчиков подробно изложены в коллективном письме от 21 ноября 2019 года (219 подписантов) в адрес Владимира Путина. Авторы документа (есть у «Ъ») жалуются, в частности, на действия должностных лиц Выборгской таможни.
Речь идет о нарушении сроков оформления транзита на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП; до двух суток вместо четырех часов), нарушении сроков и порядка досмотра на складах временного хранения (СВХ) — с двух дней до месяца.
Также перевозчики пишут о случаях нанесения ущерба товарам и их хищения, размещения таможенниками посторонних предметов на весах или «воздействия на них массой тела», отсутствие возможности взвесить товар при въезде-выезде из РФ (расхождение показаний весов на МАПП с фактическим весом достигает 0,5−1 тонны) и так далее.
Координатор комиссии по профилактике административных правонарушений в сфере таможенного регулирования Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС Анастасия Чурсина пояснила «Ъ», что таможня имеет право направить автомобиль с товаром в специализированное место для проведения досмотра с выгрузкой, если пункт пропуска не оснащен необходимой техникой.
«Поскольку в регионе деятельности Выборгской таможни действуют несколько полностью оборудованных коммерческих СВХ, таможня не видит смысла оборудовать пункты пропуска и направляет перевозчиков поочередно то на СВХ ЗАО “Восход” (МАПП Торфяновка), то на “Терминал Лоджистикс” (между Торфяновкой и Брусничным)», — говорит она. Чек на таком складе для одного автомобиля — не менее 50 тыс. руб., говорит Чурсина, тогда как перевозка контейнера по морю из Котки в Санкт-Петербург едва ли составит 80 тыс. руб.
В ЕГРЮЛ основные собственники СВХ «Восход» не раскрываются, есть лишь информация о двух физлицах с долями по 0,5%. Основной владелец ООО «Терминал Лоджистикс» — Олег Мазурин, по данным «Ведомостей», аффилирован с бывшим руководством ФГУП «Ростэк» (ранее — структура ФТС по эксплуатации таможенной инфраструктуры).
Наиболее острая проблема — не только плата за хранение и задержка груза, но и наказание за перевес по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. По ней предусмотрен штраф 50−100 тыс. руб. с конфискацией лишнего груза или его части.
По предположениям перевозчиков, изложенным в письме президенту, сотрудники Выборгской таможни умышленно увеличивают число дел по этой статье.
«Любое отклонение веса брутто в большую сторону является основанием для возбуждения дела, неважно, это 0,01% от общего веса или 10%, не принимаются во внимание ни свойства груза (например, гигроскопичность), ни его особенности. Нередки случаи, когда из-за отклонения таможенным органом изымалась часть оборудования, например станина от станка с ЧПУ», — рассказывает Анастасия Чурсина.
В 2013 году депутаты вносили законопроект, который ограничил бы ответственность перевозчика по этой статье теми случаями, когда недостоверные сведения могли бы привести к снижению уплаты таможенных сборов, однако в мае 2018 года он был Госдумой отклонен. Теперь перевозчики просят президента учесть их предложения в новом КоАП.
Администрация президента в декабре перенаправила обращение перевозчиков в главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС, но служба проблем не видит (ответ от 4 февраля есть у «Ъ»). Она пишет, что контроль за сроками таможенных операций осуществляется на постоянной основе, весогабаритный контроль — в полномочиях Минтранса, чрезмерное использование инспекционно-досмотровых комплексов в регионе деятельности Выборгской таможни не выявлено.
В ФТС «Ъ» пояснили, что в 2019 году на этой таможне был лишь один случай очереди перед пунктами пропуска со сроком ожидания более суток.
«Основной проблемой повышения пропускной способности является несоответствие устаревшей инфраструктуры пунктов пропуска увеличению трафика перемещения транспортных средств», — подчеркивают в ФТС. МАПП Брусничное и Светлогорск должны быть модернизированы до 2024 года, Торфяновка — до 2021 года. Как говорится в ответе ФТС перевозчикам, предложение не возбуждать дела за перевес «не соответствует праву ЕАЭС, правовой позиции Конституционного суда и влечет риск выбытия товара из-под таможенного контроля и его ввода в незаконный оборот». Возобновление работы над законопроектом, пишет ФТС, не представляется возможным, поскольку он отклонен постановлением Госдумы в мае 2018 года.
Наталья Скорлыгина