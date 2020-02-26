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06:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Грузоперевозчики жалуются президенту на таможню

Автоперевозчики жалуются на злоупотребления таможни: она задерживает груз на основании предполагаемого перевеса и направляет его на дорогостоящее хранение. Письмо об этом участники рынка направили Владимиру Путину, указывая, в частности, на действия Выборгской таможни. Последняя, по их мнению, целенаправленно увеличивает число дел за перевес, в том числе прибегая к «размещению посторонних предметов на весах». Грузоперевозчики просят изменить КоАП, чтобы остановить злоупотребления, но в ФТС это считают «нецелесообразным».

Источник: Reuters

Международные автоперевозчики требуют внесения изменений в КоАП с тем, чтобы их не задерживали под предлогом несоответствия веса товара накладной, не штрафовали и не портили груз. Последний раз участники рынка обсудили свои проблемы в ФТС 20 февраля, рассказали «Ъ» несколько источников в отрасли, но позитивных результатов не добились.

Претензии перевозчиков подробно изложены в коллективном письме от 21 ноября 2019 года (219 подписантов) в адрес Владимира Путина. Авторы документа (есть у «Ъ») жалуются, в частности, на действия должностных лиц Выборгской таможни.

Речь идет о нарушении сроков оформления транзита на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП; до двух суток вместо четырех часов), нарушении сроков и порядка досмотра на складах временного хранения (СВХ) — с двух дней до месяца.

Также перевозчики пишут о случаях нанесения ущерба товарам и их хищения, размещения таможенниками посторонних предметов на весах или «воздействия на них массой тела», отсутствие возможности взвесить товар при въезде-выезде из РФ (расхождение показаний весов на МАПП с фактическим весом достигает 0,5−1 тонны) и так далее.

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Координатор комиссии по профилактике административных правонарушений в сфере таможенного регулирования Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС Анастасия Чурсина пояснила «Ъ», что таможня имеет право направить автомобиль с товаром в специализированное место для проведения досмотра с выгрузкой, если пункт пропуска не оснащен необходимой техникой.

«Поскольку в регионе деятельности Выборгской таможни действуют несколько полностью оборудованных коммерческих СВХ, таможня не видит смысла оборудовать пункты пропуска и направляет перевозчиков поочередно то на СВХ ЗАО “Восход” (МАПП Торфяновка), то на “Терминал Лоджистикс” (между Торфяновкой и Брусничным)», — говорит она. Чек на таком складе для одного автомобиля — не менее 50 тыс. руб., говорит Чурсина, тогда как перевозка контейнера по морю из Котки в Санкт-Петербург едва ли составит 80 тыс. руб.

В ЕГРЮЛ основные собственники СВХ «Восход» не раскрываются, есть лишь информация о двух физлицах с долями по 0,5%. Основной владелец ООО «Терминал Лоджистикс» — Олег Мазурин, по данным «Ведомостей», аффилирован с бывшим руководством ФГУП «Ростэк» (ранее — структура ФТС по эксплуатации таможенной инфраструктуры).

Наиболее острая проблема — не только плата за хранение и задержка груза, но и наказание за перевес по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. По ней предусмотрен штраф 50−100 тыс. руб. с конфискацией лишнего груза или его части.

По предположениям перевозчиков, изложенным в письме президенту, сотрудники Выборгской таможни умышленно увеличивают число дел по этой статье.

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«Любое отклонение веса брутто в большую сторону является основанием для возбуждения дела, неважно, это 0,01% от общего веса или 10%, не принимаются во внимание ни свойства груза (например, гигроскопичность), ни его особенности. Нередки случаи, когда из-за отклонения таможенным органом изымалась часть оборудования, например станина от станка с ЧПУ», — рассказывает Анастасия Чурсина.

В 2013 году депутаты вносили законопроект, который ограничил бы ответственность перевозчика по этой статье теми случаями, когда недостоверные сведения могли бы привести к снижению уплаты таможенных сборов, однако в мае 2018 года он был Госдумой отклонен. Теперь перевозчики просят президента учесть их предложения в новом КоАП.

Администрация президента в декабре перенаправила обращение перевозчиков в главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС, но служба проблем не видит (ответ от 4 февраля есть у «Ъ»). Она пишет, что контроль за сроками таможенных операций осуществляется на постоянной основе, весогабаритный контроль — в полномочиях Минтранса, чрезмерное использование инспекционно-досмотровых комплексов в регионе деятельности Выборгской таможни не выявлено.

В ФТС «Ъ» пояснили, что в 2019 году на этой таможне был лишь один случай очереди перед пунктами пропуска со сроком ожидания более суток.
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«Основной проблемой повышения пропускной способности является несоответствие устаревшей инфраструктуры пунктов пропуска увеличению трафика перемещения транспортных средств», — подчеркивают в ФТС. МАПП Брусничное и Светлогорск должны быть модернизированы до 2024 года, Торфяновка — до 2021 года. Как говорится в ответе ФТС перевозчикам, предложение не возбуждать дела за перевес «не соответствует праву ЕАЭС, правовой позиции Конституционного суда и влечет риск выбытия товара из-под таможенного контроля и его ввода в незаконный оборот». Возобновление работы над законопроектом, пишет ФТС, не представляется возможным, поскольку он отклонен постановлением Госдумы в мае 2018 года.

Наталья Скорлыгина

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