С пива сдувают цену. Производители пожаловались на демпинг ритейлеров

СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. Конкретная цифра, ниже которой продажа пива была бы невозможна, в письме (копия есть у «Ъ») не указывается. В союзе считают, что мера необходима из-за перенасыщения рынка акционным пивом по «критически низким демпинговым ценам», не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов.
Демпингуют, по мнению членов союза, крупные розничные сети.
Агрессивно развиваясь, они разрушают сложившиеся каналы продаж региональных производителей пива, которые становятся вынуждены снижать цены на свою продукцию до себестоимости, говорится в письме. Там отмечается, что сложившаяся ситуация может поспособствовать развитию серого рынка пива.
В Минфине сообщили «Ъ», что рассмотрели обращение союза. Там уточнили, что установление МРЦ регламентируется договором ЕАЭС, поэтому введение нормы возможно только после создания соответствующих правовых оснований. Такие предложения внесены в ЕЭК, добавили в министерстве.
По словам представителя АО «Вятич» Владимира Маматова, в некоторых магазинах пиво по акциям продается по 30−40 руб. за бутылку, что «сопоставимо со стоимостью очищенной водопроводной воды».
Учитывая магазинную наценку, очевидно, что такое пиво продается ниже себестоимости, говорит он.
По его мнению, такой подход является средством уничтожения локальных брендов пива. По мнению Владимира Маматова, введения МРЦ недостаточно — необходимо снижение акциза для локальных пивоварен, а также маркировка для разных сортов пива.
Введение МРЦ в «Вятиче» позиционируют как защиту от недобросовестной конкуренции со стороны крупных игроков пивного рынка. Необходимость введения этой меры является основной причиной конфликта между небольшими российскими производителями и транснациональными компаниями. Из-за разногласий на эту тему 11 февраля «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, занимающие около 70% натурального объема рынка, заявили о выходе из СРП. В составе союза, по его собственным данным, осталось 99 организаций.
Доля промо растет практически во всех категориях потребительских товаров и уже превышает половину всех продаж, отмечает директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов.
Сетевая розница действительно весьма агрессивно занижает цены, что зачастую не всегда положительно сказывается даже на крупных производителях, признает он. В то же время Болматов считает, что вмешательство регулятора в ценовую политику приведет к ограничению конкуренции.
В X5 Retail Group, «Магните» и Ассоциации компаний розничной торговли на запросы «Ъ» не ответили. По данным Nielsen, на долю промо приходится 55% продаж пива в натуральном выражении. В Nielsen отмечают, что стоимость пива в 2019 году выросла на 1,9%, до 97 руб. за литр. Это произошло в том числе за счет изменения потребительских предпочтений в сторону премиального пива иностранного производства и небольших российских компаний. Доля небольших производителей при этом достигает 28,2%, тогда как в 2017 году было только 24%.
По данным Nielsen, после нескольких лет падения продаж в 2019 году пивной рынок России второй год подряд продемонстрировал рост. Так, в 2019 году продажи увеличились на 2,1% в натуральном выражении и 4,1% в денежном. По сравнению с 2018 годом, когда благодаря проводимому в России чемпионату мира по футболу рост составлял 5,3% и 6,6% в натуральном и денежном выражении, динамика сократилась. По данным Nielsen, на рост продаж в 2019 году повлияло расширение ассортимента. За отчетный период в рознице было представлено на шесть товарных позиций больше, чем годом ранее. Это наивысший показатель среди всех алкогольных категорий.
Мария Котова, Алексей Полухин