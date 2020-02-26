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17:25 (мск), источник: Вести.Ru

Какие деньги чаще всего подделывают в России

Банк России подвел итоги борьбы с поддельными денежными знаками в 2019 году.

Источник: Reuters

Уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким — 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении, отмечает ЦБ.

Рекордное количество подделок было обнаружено в 2011 году — 17 подделок на 1 млн банкнот и затем этот показатель ежегодно снижался.

Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 года.

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры (28 668 штук) и однотысячные (8602), меньше всего — 10-рублевые банкноты (3).

Не брезгуют мошенники и подделкой монет — чаще всего встречаются фальшивые монеты номиналом 10 рублей (167 монет), 5 рублей (60) и один рубль (1 монета).

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Продолжаются подделки и банкнот иностранных государств — в 2019 году таких фальшивок найдено 2364 штуки. Чаще всего подделывают доллары США (1822 банкнот), затем — евро (476), китайские юани (63) и меньше всего фальшивок банкнот Великобритании — фунты стерлингов (3).

В 2019 году в целом в России изъято 41 355 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 28 668 поддельных пятитысячных банкнот, 8602 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей и 2788 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.

Пик количества фальшивых дензнаков традиционно приходится на декабрь — в прошедшем декабре было обнаружено 4 356 фальшивок.

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