Минфин предложил дополнить перечень разрешенных валютных операций

Ведомство хочет разрешить физлицу-резиденту переводить иностранную валюту со счетов банков ЕАЭС на такие же счета другим физлицам-резидентам, которые находились в стране не менее 183 дней.
Сумма переводов в течение одного операционного дня не должна превышать эквивалент $1 тыс. по официальному курсу Центробанка. Дополнения планируют внести в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Напомним, ранее Минфин предложил наделить Федеральное казначейство полномочиями по валютному контролю за операциями его клиентов — участников бюджетного процесса при обращении с казенными деньгами. Участников обяжут проводить операции через счета казначейства.