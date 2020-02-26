Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристовМногие туристы сталкиваются с тем, что ожидания от некоторых "раскрученных" мест не соответствуют реальности
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
19:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин предложил дополнить перечень разрешенных валютных операций

Минфин предлагает расширить перечень разрешенных валютных операций между физлицами из числа российских резидентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

ЦБ: $ 65.5177   +0.60 € 71.2439   +0.78 ММВБ: $ 65.2975   -0.09 € 71.1050   +0.00
Источник: AP 2020

Ведомство хочет разрешить физлицу-резиденту переводить иностранную валюту со счетов банков ЕАЭС на такие же счета другим физлицам-резидентам, которые находились в стране не менее 183 дней.

Сумма переводов в течение одного операционного дня не должна превышать эквивалент $1 тыс. по официальному курсу Центробанка. Дополнения планируют внести в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Напомним, ранее Минфин предложил наделить Федеральное казначейство полномочиями по валютному контролю за операциями его клиентов — участников бюджетного процесса при обращении с казенными деньгами. Участников обяжут проводить операции через счета казначейства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сурков назвал причину своего увольнения
В Саратове школьники хотели убить 40 человек
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
У трех эвакуированных россиян подтвержден коронавирус
Немецкая олимпийская чемпионка потребовала извинений от Логинова
Эксперт заявил о нестыковках в официальной версии гибели Цоя
Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах (фото)
У Земли появился новый временный спутник
Американка поймала на удочку странное существо с шипами (видео)
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России и раскрыл комплектации В компании подробно рассказали об оснащении машины, которая со сменой поколения превратилась из седана в лифтбек
Кино
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева По словам актера, сначала он отказался от роли в новом сериале «Первого канала»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Угадайка " История на картине". 413
Это клиника? 230
Любители поспорить. 193
Любимый парфюм) 140
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь