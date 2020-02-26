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23:14 (мск), источник: Lenta.Ru

России вернули долг времен СССР ради новых денег

Пакистан вернул России долг времен СССР в размере 93,5 миллиона долларов, после чего у стран не осталось взаимных финансовых обязательств. Эту информацию подтвердили в Минфине России, передает РИА Новости.

ЦБ: $ 65.5177   +0.60 € 71.2439   +0.78 ММВБ: $ 65.4725   +0.09 € 71.2850   +0.18
Источник: РИА "Новости"

Представители стран подписали соглашение о выплате этих денег в декабре прошлого года. В Пакистане полагают, что соглашение даст толчок развитию двухсторонних отношений и послужит притоку новых многомиллиардных инвестиций из России.

Задолженность возникла в результате экспортно-импортных операций, которые страны проводили в 1980-х годах. Деньги оставались заблокированными на российских счетах в Национальном банке Пакистана.

Последнюю собственную задолженность советского периода Россия погасила два года назад.

В августе 2017 года она перевела Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.

С момента распада СССР Россия списала более 140 миллиардов долларов долгов советского периода. Из них более 20 миллиардов долларов пришлись на африканские страны.

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