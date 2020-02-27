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04:01 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты выявили регионы, где россияне брали больше всего микрозаймов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Жители Московского региона, Свердловской и Тюменской областей в 2019 году взяли больше всего микрозаймов, в Москве этот показатель впервые превысил один миллион ссуд, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Так, абсолютным рекордсменом по выдаче займов в прошлом году стал Московский регион: число взятых жителям Москвы ссуд достигло 1,1 миллиона микрозаймов, количество оформленных россиянам в Московской области микрозаймов — 853,7 тысячи штук. На втором месте расположилась Свердловская область, жители которой оформили 728,7 тысячи ссуд. Тройку лидеров замыкает Тюменская область, где число выданных в прошлом году займов достигло 695,4 тысячи штук. На четвертом месте находится Краснодарский край с 672,5 тысячами микрозаймов, на пятом — Башкирия с 645,7 тысячами ссуд.

Меньше всего микрозаймов по итогам прошлого года оформили жители Магаданской области (23,9 тысячи штук), Ингушетии (13,7 тысячи штук) и Чукотского автономного округа (11,8 тысячи штук).

По данным компании, портфель микрозаймов в ушедшем году вырос на 18%, достигнув 144 миллиардов рублей.

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Больше всего по объемам микрозаймов в 2019 году было выдано традиционно в Москве — 15,6 миллиарда рублей, в Московской области МФО выдали займов на 10,9 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — на 9,3 миллиарда рублей, а в Тюменской области — на 8,8 миллиарда рублей. При этом активнее всего по сравнению с 2018 годом портфель рос в Чечне (рост на 71%), Республике Коми (рост на 52%) и Северной Осетии (рост на 44%).

Несмотря на общий рост объемов выдаваемых микрозаймов, в пяти российских регионах в прошлом году было зафиксировано снижение данного показателя: в Чукотском АО объемы выдачи снизились почти на четверть, в Омской области — на 11,5%, в Еврейской АО — на 7,7%, в Хабаровском крае — на 2,7%, в Курганской области — на 1,1%.

«Оценивая перспективы рынка микрозаймов, следует сказать о том, что первый квартал 2020 года будет отмечен незначительным объемом выдачи микрозаймов в силу своей сезонности, а в последующие кварталы можно ожидать восстановления активности как минимум до уровней 2019 года, так как микрофинансовый бизнес постепенно сможет адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса», — поделились ожиданиями в «Эквифаксе».

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