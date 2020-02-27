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10:56 (мск), источник: Ведомости

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекордной отметки

Доля средств, которые россияне держат в банках на текущих счетах, а не во вкладах, в 2019 г. достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Это рекорд как минимум за последние 10 лет, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка. В абсолютном выражении сумма средств на текущих счетах достигла 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 г.

Источник: РИА "Новости"

Большинство опрошенных РБК банков из топ-20 по объему привлечения средств физлиц подтвердили, что клиенты действительно стали чаще хранить деньги на счетах, а не во вкладах.

Рост сбережений на текущих счетах, с одной стороны, объясняется тем, что часть населения обеднела и больше не может копить деньги, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С другой — более состоятельные клиенты банков из-за низких ставок по вкладам вынуждены искать альтернативные инструменты, и временно хранят деньги на текущих счетах, пока не решат, куда их инвестировать.

Также рост доли средств на текущих счетах может быть связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Ставки по таким продуктам уже близки к доходности срочных вкладов, отметила она.

На выбор потребителей в прошлом году могла повлиять и политика кредитных организаций в части привлечения валютных вкладов, говорит старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. Он связывает рост сбережений на текущих счетах с тем, что многие банки перестали открывать депозиты в евро, и клиенты вынуждены держать евро исключительно на текущих счетах.

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