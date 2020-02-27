16:21 (мск), источник: ТАСС
Россия закроет авиасообщение с Ираном
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном
На данный момент из российских авиакомпаний в Иран летает только «Аэрофлот», он выполняет по одному рейсу в сутки.
«С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air. Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта «Шереметьево».