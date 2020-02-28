04:54 (мск), источник: Известия
На распитье: как в России хотят бороться с черным рынком алкоголя
Госдума может разрешить уничтожение всей нелегальной алкогольной продукции.
В марте депутаты Государственной думы планируют рассмотреть законопроект, по которому нелегальный или проданный с нарушениями алкоголь можно будет уничтожать после изъятия. Сейчас утилизации подлежит только часть продукции. Решение остается за судом. В итоге товар годами хранится на складах за счет государства. С тем, что утилизация позволит существенно сэкономить, согласны и эксперты, но сам механизм вызывает сомнения. В том, как складывается судьба нелегального алкоголя, разбирались «Известия».
По закону спиртосодержащая продукция, которая не соответствует государственным стандартам, производится без лицензии, маркировки, без информации об объеме производства, подлежит вывозу и хранению вне места изъятия, а затем уничтожению по решению суда. Контроль за этим осуществляет Росалкогольрегулирование.
— В соответствии с законодательством РФ о госзакупках к вывозу и хранению такой продукции служба (Росалкогольрегулирование. — «Известия») привлекает организации, имеющие лицензию на хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Затем для утилизации проводится еще один тендер, — поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Корнеев.
Весь конфискат вплоть до решения суда хранится на складах и в других помещениях, найденных компаниями. В «режиме ожидания» товары могут пролежать и год, и два, поясняют эксперты. Процесс может затягиваться по разным причинам — это и сложности документооборота, и поиск собственников имущества.
Еще сложнее ситуация, если алкоголь конфискован в ходе пресечения административных правонарушений или преступлений. Тогда его изъятием занимаются таможенные органы, власти субъектов, МВД и другие уполномоченные органы. В таком случае уничтожение в принципе не предусмотрено. Предполагается, что нужно обеспечить вывоз товара с места изъятия и его сохранность до решения суда. Суд же может постановить, что жидкость должна и дальше оставаться на хранении. С выполнением такого требования возникает множество проблем.
— Лет 10−15 назад, когда накрывался однозначно нелегальный склад и не было мощностей по вывозу, это арестовывали и оставляли на месте. Сохранность была, конечно, под вопросом. Нередко продукция повторно выходила в оборот. Постановление правительства № 1027 всё это отдало в государственные руки, были установлены необходимые процедуры контроля, так что сейчас таких случаев больше нет, — делится с «Известиями» специалист.
Однако хранить изъятое спиртное бессрочно оказалось очень затратно. Чтобы решить проблему, в Министерстве финансов предложили внести изменения в закон о государственном регулировании алкогольной продукции. Поправки предполагают, что утилизации подлежат изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения. Так количество утилизируемой продукции должно значительно увеличиться.
6 февраля правительство одобрило законопроект. По мнению источника «Известий», изменения будут приняты и Госдумой.
С тем, что хранить алкоголь бессмысленно, согласно большинство экспертов. Это только создает риски злоупотреблений.
«Государство специально создало систему отслеживания производства от завода до конечного потребителя. Если удается изъять нелегальный алкоголь, то ждать возвращения этого продукта обратно на рынок через суд — неправильно, его нужно уничтожать», — уверен адвокат Рустам Чернов.
— Раньше «преступный» алкоголь использовали для переработки. Добавляли красящие, отравляющие вещества и изготавливали омывайку и прочие продукты технического свойства. Понятно, что возможны злоупотребления, но нужно контролировать, — рассуждает
Однако с контролем, как показывает практика, возникают проблемы даже на сегодняшнем уровне обращения с контрафактом, который включает лишь хранение и утилизацию.
В отчете ведомства выделяется сразу несколько проблем. Росалкогольрегулирование должно вести учет продукции и оборудования, передаваемого на уничтожение, однако порядок учета не определен. Это приводит к тому, что в заявках на уничтожение не указывается способ, которым должна быть осуществлена процедура. Нередко в отчетах отсутствовало и указание стоимости конфискованного товара, и просто его количество.
Много вопросов есть и к тому, как в службе ищут исполнителей работ. Максимальная цена государственного контракта на закупку услуг по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации конфискованных товаров и техники оказалась завышенной более чем на 26 млн рублей.
По мнению специалистов, предлагаемые поправки действительно могут решить часть проблем, в частности снизят расходы на хранение конфиската. Однако без пересмотра механизмов контроля они могут увеличить и без того высокие коррупционные риски в отрасли.