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11:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вспышка коронавируса обрушила рынки. Эксперты говорят об угрозе мировой экономике

Финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса Covid-19 подорвет мировую экономику. В почти 50 странах мира зафиксировано уже более 80 тыс. случаев заболевания и более 2800 смертей, подавляющее большинство заболевших и умерших — в Китае.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 28.02
82 756Инфицировано
2 814Скончалось
33 277Выздоровело
Источник: GETTY IMAGES

По итогам торгов в четверг американский индекс Dow Jones упал сразу на 1200 пунктов, потеряв в общей сложности 4,4%; это самое резкое падение по пунктам в истории. Индекс S&P 500 также потерял 4,4%, а Nasdaq — 4,6%. Лондонский FTSE закончил торги на 3,5% ниже, а японский Nikkei упал более чем на 2%.

Недельные потери на рынках в США и Европе стали самыми серьезными с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис.
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Всего же за последние шесть дней акции компаний по всему миру снизились в цене на 3,6 триллиона долларов.

Похожая ситуация и на российских рынках: по итогам торгов в четверг индекс МосБиржи упал на 3,4%, а индекс РТС — на 5,1%, цены большинства основных акций на «Московской бирже» снизились в пределах 10%. Это связывают с резким падением цен на нефть и общими опасениями в связи с распространением коронавируса.

Падение индексов продолжается, пока все новые страны мира вводят меры для борьбы со вспышкой: людям рекомендуют отказаться от путешествий, приостанавливается работа различных предприятий, в магазины приходит намного меньше покупателей.

Что происходит в мире

В Милане один из матчей чемпионата Италии по футболу (Серии А) прошел без зрителей | Источник: AFP

Италия

Больше всего из европейских стран от вируса пострадала Италия — к утру пятницы там зафиксировано 655 случаев заболевания и 17 смертей. Карантин введен в 11 городах на севере страны, расположенных в Ломбардии и Венеции.

По всей Италии отменяются публичные мероприятия, ранее временно прекратил работать знаменитый оперный театр в Милане «Ла Скала», некоторые показы на миланской неделе моды проходили при пустой аудитории, в Венеции были отменен карнавал.

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Как передает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, итальянское правительство пытается противодействовать паническим настроениям. Глава МИД страны заявил, что «эпидемия неверной информации» повредит Италии «больше, чем сам вирус». По словам министра, заболевания зафиксированы в 0,1% проценте городов страны. «Пора прекратить панику», — сказал премьер-министр Джузеппе Конте.

Впрочем, по словам нашего корреспондента, многое решает то, как ситуацию воспринимают люди в мире. А с учетом того, что Дональд Трамп не исключил введения ограничений на поездки в Италию, Израиль запретил въезд иностранцам, прибывающим из Италии, а Кувейт эвакуирует своих граждан из Милана — итальянскому правительству будет очень нелегко поменять восприятие ситуации.

Греция (3 случая заболевания) решила отменить все карнавалы. В Германии уже 48 заболевших, во Франции — 38, а в Испании — 15.

В одном из отелей на Тенерифе под замком остаются почти 600 человек после того, как у туриста из Италии был выявлен коронавирус, позже диагноз подтвердился еще у троих находившихся там итальянцев. В четверг 130 постояльцев получили разрешение покинуть гостиницу.

В Японии неожиданно длинные каникулы достались 13 млн школьников | Источник: GETTY IMAGES

Япония (214 заболевших) и Ирак (7 заболевших) закрыли все школы в стране. Аналогичные меры были предприняты во всем материковом Китае и в Гонконге.

Японские школы закроют двери в понедельник и не будут работать как минимум до конца весенних каникул, которые в Японии обычно длятся до начала апреля. Удлиненный перерыв в учебе будет у 13 млн школьников. Премьер-министр Японии Синздо Абе заявил, что в первые недели марта будет «невероятно важно» остановить распространение инфекции. Сообщается, что одна из заболевших в Японии — женщина из Осаки, которой около 40 лет, — выздоровела, однако затем анализы снова показали присутствие вируса в ее крови.

Китай и Южная Корея

В Китае в четверг от коронавируса умерло 29 человек и было обнаружено 433 новых случая заболевания. Общее число заболевших в этой стране составило почти 79 тыс. человек, а умерших — 2788.

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Власти приказали всем, кто прибывает в Пекин из пострадавших от вируса провинций страны, изолировать себя от окружающих. Почти 200 млн китайских школьников не вернутся с весенних каникул и будут учиться онлайн.

Во второй после Китая по количеству заболевших Южной Корее зафиксировано уже больше 1700 случаев заболевания. В пятницу стало известно об отмене серии выступлений мега-звезд K-Pop группы BTS. Музыканты должны были в апреле дать четыре концерта на Олимпийском стадионе в Сеуле, которые были готовы посетить 200 тыс. человек.

Более 90% новых случаев заболевания в Южной Корее выявлено в городе Тэгу, расположенном в 300 км юго-восточнее Сеула. Многие из тех, кто заразился новым вирусом, принадлежат к апокалиптической секте «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», сейчас власти проверяют всех ее членов, а это 210 тыс. человек. Власти Тэгу заявили, что лидеру секты будут предъявлены обвинения в нарушении мер борьбы с заболеванием, поскольку он не предоставил полный список всех сторонников этой группы.

Саудовская Аравия, где коронавирус не обнаружен, прекратила впускать в страну паломников, которые посещают священные города Мекка и Медина. Пока неясно, как ситуация с коронавирусом повлияет на Хадж, который в этом году начинается в июле.

Иран

Центром распространения вируса в ближневосточном регионе остается Иран (там зафиксировано 245 случаев заболевания и 26 смертей).

В Иране вирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар | Источник: AFP

Как отмечает наш корреспондент по здравоохранению Джеймс Галлахер, это значит, что смертность среди зараженных — очень высокая, более 10% (14% по оценке ВОЗ). В остальных странах показатель смертности составляет около 1%.

Это может означать, что количество зараженных в Иране явно занижено, считает корреспондент.

ВОЗ ожидает, что Иран сообщит о большем числе зараженных, так как пока, по мнению специалистов организации, там регистрируются лишь тяжелые случаи.

Больше не временная проблема?

«Когда доминирует страх и неопределенность, рынки реагируют очень быстро. А сейчас и того и другого более чем достаточно», — говорит ведущий аналитик компании Bankrate.com, которая специализируется на персональных финансах.

Источник: GETTY IMAGES

В результате инвесторы предпочитают вкладывать средства в наименее рискованные активы, такие как правительственные ценные бумаги.

При этом многие крупнейшие мировые корпорации, в том числе Microsoft и Rio Tinto (третья в мире горно-металлургическая компания), предупреждают, что не смогут выполнить свои планы по продажам. В четверг Facebook заявил, что отменяет конференцию разработчиков программного обеспечения, которая должна была состояться в мае.

Ранее многие экономисты считали, что распространение вируса станет лишь временной проблемой для мировой экономики, но теперь они озабочены гораздо больше.

Бывшая глава американской ФРС Джаннет Йелен заявила в среду, что коронавирус может привести к рецессии в США, а инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил своих клиентов, что в этом году вряд ли стоит ожидать увеличения прибыли компаний. Банк объяснил это падением экономической активности в Китае и США и «увеличением неопределенности в бизнесе».

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