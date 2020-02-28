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11:15 (мск), источник: Ведомости

Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

Журнал Forbes перестал считать миллиардерами основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.

Источник: РИА "Новости"

Издание уточнило оценку их состояния после продажи Veeam за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners в январе этого года.

Предполагалось, что после сделки состояние каждого предпринимателя, которые Forbes оценил в $700 млн в 2019 г., составит $1,2 млрд. Но по условиям соглашения с Insight Partners оказалось, что 10% пакета акций Тимашева и Баронова в Veeam перешло в опционный пул для ключевых сотрудников и за эту долю предприниматели денег не получили, сообщили изданию источники, знакомые с основателями стартапа.

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С учетом новой информации Forbes оценивает доход Тимашева и Баронова от продажи Veeam Software в $900 млн, причем с этой суммы предпринимателям предстоит заплатить налоги. У проживающего в США Тимашева после уплаты налогов останется $630 млн, и с учетом других активов его состояние оценивается в $680 млн, а налоговый резидент Швейцарии Баронов получит от сделки $720 млн, что увеличит его состояние до $770, пишет Forbes.

Штаб-квартира Veeam Software сейчас находится в швейцарском городе Бар. По условиям сделки c Insight Parteners она переедет в США, а Баронов и Тимашев покинут совет директоров компании. Вместо Баронова гендиректором компании станет Уильям Ларджент, сейчас он исполнительный вице-президент по операционной деятельности. Veeam Software создает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 000 клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира, три из них в России: один в Москве и два в Санкт-Петербурге.

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