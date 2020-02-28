12:18 (мск), источник: Forbes
Доллар и евро подорожали больше чем на рубль
Пятница на Московской бирже началась резким снижением российской валюты. Доллар и евро подорожали более чем на рубль.
По данным на 10:53 мск, доллар на Московской бирже стоил 67,02 рубля, что 1,005 рубля выше цены закрытия торгов в четверг. Евро на то же время подорожал на 1,14 рубля и стоил 73,68 рубля. Российская валюта оказалась на минимумах с начала сентября прошлого года.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле на бирже ICE в Лондоне, по данным на 11:03 мск, дешевели на 2,76%, до $50,74. Их стоимость опустилась ниже $51 впервые с конца 2018 года.
Падение рубля началось 25 февраля, в первый рабочий день Мосбиржи после длинных выходных. В тот день российская валюта подешевела к доллару и евро более чем на рубль. Обвал стал реакцией на новости о распространении коронавируса за пределами материкового Китая. Начиная с выходных, о резком росте числа заболевших сообщили Италия и Южная Корея. За последние два дня первые случаи заражения выявили еще несколько европейских стран, в том числе Дания, Греция и Норвегия.
Пока что сложно прогнозировать, как сильно история с коронавирусом отразится на рынках и как рубль поведет себя в краткосрочном периоде, говорил Forbes макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов в четверг. «Наш прогноз мы пока не меняем: считаем, что рубль фундаментально должен быть на уровне 65 за доллар», — отмечал он.
Инвесторы пытаются минимизировать риски, и покупка долларов — это их естественный выход, пояснял генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. «Притоков в рубль от иностранных инвесторов не будет до тех пор, пока не начнется общая стабилизация. Не исключено, что курс рубля может снизиться еще на 1−2%», — заявлял он. Паника, по мнению Лосева, не продлится долго, но курс доллара сможет вернуться к уровням 61−63 рубля только при условии возвращения инвесторов в рисковые активы, а это произойдет, если центробанки развитых стран компенсируют потери своих экономик от коронавируса новой денежной эмиссией.
В целом для рубля пока доминируют риски дальнейшего ослабления, сообщали аналитики «Нордеа Банка» в своем обзоре. По их оценке, триггерами для дальнейших распродаж на рынке могут быть дополнительные сообщения от глобальных компаний о пересмотре прогнозов выручки и дальнейшее распространение коронавируса за пределами Китая.
Александр Пятин