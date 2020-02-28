Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Белый медведь сигнализирует об опасностиЧто угрожает хозяину Арктики?
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
12:18 (мск), источник: Forbes

Доллар и евро подорожали больше чем на рубль

Пятница на Московской бирже началась резким снижением российской валюты. Доллар и евро подорожали более чем на рубль.

ЦБ: $ 65.6097   +0.09 € 71.6458   +0.40 ММВБ: $ 67.6000   +1.58 € 74.7175   +2.18
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 28.02
82 756Инфицировано
2 814Скончалось
33 277Выздоровело
Источник: AP 2020

По данным на 10:53 мск, доллар на Московской бирже стоил 67,02 рубля, что 1,005 рубля выше цены закрытия торгов в четверг. Евро на то же время подорожал на 1,14 рубля и стоил 73,68 рубля. Российская валюта оказалась на минимумах с начала сентября прошлого года.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле на бирже ICE в Лондоне, по данным на 11:03 мск, дешевели на 2,76%, до $50,74. Их стоимость опустилась ниже $51 впервые с конца 2018 года.

Падение рубля началось 25 февраля, в первый рабочий день Мосбиржи после длинных выходных. В тот день российская валюта подешевела к доллару и евро более чем на рубль. Обвал стал реакцией на новости о распространении коронавируса за пределами материкового Китая. Начиная с выходных, о резком росте числа заболевших сообщили Италия и Южная Корея. За последние два дня первые случаи заражения выявили еще несколько европейских стран, в том числе Дания, Греция и Норвегия.

Вспышка нового коронавируса в Китае
11:38 (мск)СМИ: президента Монголии изолировали на 14 дней после визита в Китай
11:14 (мск)Вспышка коронавируса обрушила рынки. Эксперты говорят об угрозе мировой экономике
05:59 (мск)ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом

Пока что сложно прогнозировать, как сильно история с коронавирусом отразится на рынках и как рубль поведет себя в краткосрочном периоде, говорил Forbes макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов в четверг. «Наш прогноз мы пока не меняем: считаем, что рубль фундаментально должен быть на уровне 65 за доллар», — отмечал он.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Инвесторы пытаются минимизировать риски, и покупка долларов — это их естественный выход, пояснял генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. «Притоков в рубль от иностранных инвесторов не будет до тех пор, пока не начнется общая стабилизация. Не исключено, что курс рубля может снизиться еще на 1−2%», — заявлял он. Паника, по мнению Лосева, не продлится долго, но курс доллара сможет вернуться к уровням 61−63 рубля только при условии возвращения инвесторов в рисковые активы, а это произойдет, если центробанки развитых стран компенсируют потери своих экономик от коронавируса новой денежной эмиссией.

В целом для рубля пока доминируют риски дальнейшего ослабления, сообщали аналитики «Нордеа Банка» в своем обзоре. По их оценке, триггерами для дальнейших распродаж на рынке могут быть дополнительные сообщения от глобальных компаний о пересмотре прогнозов выручки и дальнейшее распространение коронавируса за пределами Китая.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Александр Пятин

Следите за развитием темы Динамика курса рубля
 25 лучших компаний для женской карьеры. Рейтинг Forbes Woman
«А может, ты сразу пойдешь?» Как при увольнении получить шесть окладов и не поссориться с руководством
Что изменится в жизни россиян с марта
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Россия объяснила удар по турецким военным в Сирии
Атака пришельцев: кто скоро захватит Антарктиду
Кадыров побил Александра Емельяненко на тренировке
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Вы за маму с коляской или за мужчину с машиной? 149
антитема. 129
Посылки из Китая 115
И снова подростки-террористы 98
Кино
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма В Москве представили картину о женщине, которая открывает для себя подводное плавание без экипировки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как кошки рожают и воспитывают детей: неожиданные факты (фото) Как происходит распределение родительских обязанностей у кошек. Листайте галерею!
Леди
Простуда оказалась лейкозом: как россиянка борется за жизнь Непростая история об обычной женщине, которой нужна помощь.
Новости партнеров
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Боится водки: вирусолог рассказал о коронавирусе
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь