12:22 (мск), источник: Ведомости
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Ведомство инициировало судебные слушания.
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE. Слушания состоятся в Лондоне в
«Мы не можем раскрыть более подробную информацию о деле, но господин Олег Тиньков уверен, что оно будет разрешено как можно быстрее», — уточняется в сообщении TCS Group Holding. Тиньков будет участвовать в слушаниях в качестве частного лица. Разбирательство не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group, уточнили в группе. «Ведомости» направили запрос в «Тинькофф банк».
После публикации новости о предстоящих слушаниях стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,38%, до $21,15 за бумагу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. На 12:10 мск рыночная капитализация группы составляла $4,7 млрд. К этому времени стоимость депозитарных расписок группы на Московской бирже снизилась на 8,82% до 1414 руб. за бумагу.
TCS Group зарегистрирована на Кипре. Группа является единственным акционером «Тинькофф банка». Тиньков является основным акционером TCS Group. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд.
4 февраля капитализация группы TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже превысила $5 млрд. В этот день стоимость депозитарных расписок поднялась до $25,35. Бумаги группы на Московской бирже в тот день подорожали до 1610 руб. за акцию.
Ирина Чевтаева, Анна Еремина