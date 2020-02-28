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12:22 (мск), источник: Ведомости

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомство инициировало судебные слушания.

Источник: РИА "Новости"

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE. Слушания состоятся в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении. Тиньков был гражданином США до 2013 г.

«Мы не можем раскрыть более подробную информацию о деле, но господин Олег Тиньков уверен, что оно будет разрешено как можно быстрее», — уточняется в сообщении TCS Group Holding. Тиньков будет участвовать в слушаниях в качестве частного лица. Разбирательство не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group, уточнили в группе. «Ведомости» направили запрос в «Тинькофф банк».

После публикации новости о предстоящих слушаниях стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,38%, до $21,15 за бумагу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. На 12:10 мск рыночная капитализация группы составляла $4,7 млрд. К этому времени стоимость депозитарных расписок группы на Московской бирже снизилась на 8,82% до 1414 руб. за бумагу.

TCS Group зарегистрирована на Кипре. Группа является единственным акционером «Тинькофф банка». Тиньков является основным акционером TCS Group. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд.

4 февраля капитализация группы TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже превысила $5 млрд. В этот день стоимость депозитарных расписок поднялась до $25,35. Бумаги группы на Московской бирже в тот день подорожали до 1610 руб. за акцию.

Ирина Чевтаева, Анна Еремина

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