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13:28 (мск), источник: Интерфакс

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Цена нефти марки Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Источник: AP 2020

Майские фьючерсы в 12:24 по московскому времени торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем падают на 4% — до $45,22 за баррель.

Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

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