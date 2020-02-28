13:28 (мск), источник: Интерфакс
Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Цена нефти марки Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.
Майские фьючерсы в 12:24 по московскому времени торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.
Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на
Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.