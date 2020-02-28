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14:04 (мск), источник: Ведомости

Рубль и фондовый рынок ускорили падение

Доллар подорожал почти на 1,5 рубля, евро — на 2 рубля, индекс Мосбиржи рухнул на 5%.

ЦБ: $ 66.9909   +1.38 € 73.7235   +2.08 ММВБ: $ 67.1975   +1.18 € 74.0000   +1.46
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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

На российском рынке усиливаются распродажи. В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,43 руб. к закрытию четверга и достиг 67,45 руб. к 12.48 мск. Курс евро впервые с августа прошлого года превысил 74 руб., а к часу дня европейская валюта стоила уже 74,48 руб. (+ 1,94 руб.).

Индекс Мосбиржи к 13.03 мск обвалился на 5,14% к закрытию четверга до 2765,92 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 6,89% до 1290,7 п.

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Цена нефти Brent пятницу опускалась ниже $50 впервые с июля 2017 г., но к часу дня котировки скорректировались до $50,4 за баррель.

Другие фондовые рынки также продолжают нести потери. Вчерашнее падение американского индекса S&P 500 (-4,4%) и панъевропейского индекса Stoxx 600 (-3,7%) оказалось самым значительным с 2011 г., отмечает в обзоре стратег «ВТБ капитала» Илья Питерский. В пятницу утром азиатские рынки также продолжили снижаться: индекс Shanghai Comp терял 3,6%, Hang Seng — 2,8%. К часу дня пятницы Stoxx 600 потерял еще 3,8%.

Инвесторы все больше опасаются, что эпидемия коронавируса, распространяющаяся за пределами Китая, перерастет в глобальную пандемию, говорит главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: «И если прежде только Китай сокращал производство и ограничивал перемещения, то теперь его примеру могут последовать и другие страны, где зафиксированы вспышки вируса, что может серьезно повлиять на мировую экономику».

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Все это бьет по мировым цепочкам поставок и соответственно показателям реального сектора, одним снижением процентных ставок или вливанием ликвидности в рынки ситуацию особо не поправить, предупреждает Евдокимова. В частности, поэтому усиленно падают и рынки развитых стран, в то числе американский, объясняет она: инвесторы, озабоченные будущим падением прибылей компаний, выходят из акций и устремляются в защитные американские гособлигации и золото. Кроме того, сказался и «перегрев» рынков в том году, напоминает аналитик.

Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций, и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 — минимума с конца 2018 года — и могут уйти ниже, в диапазон $45−50, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его мнению, «медвежьи» настроения на российском фондовом рынке также усиливает напряженный геополитический фон, связанный, в частности, с ситуацией в сирийском Идлибе, где вчера вечером из-за авиаудара погибли турецкие военные.

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Кроме того, при снижении котировок до определенного уровня у инвесторов срабатывают стоп-лоссы, и принудительные продажи приводят к очередному витку падения, указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин. Он опасается, что выход в марте первых макроэкономических данных по влиянию вируса на китайскую экономику может еще больше толкнуть рынки вниз. «Однако нельзя забывать о том, что фондовые рынки в прошлом году значительно выросли и коррекция была ожидаема, а вирус в этих условиях стал поводом для сокращения позиций», — подчеркивает Брагин. С учетом накопившихся рисков в мировой экономике принудительная встряска в виде вируса может даже оказаться на руку, оптимистичен он: компаниям придется повышать свою эффективность, что может дать отсрочку от глобальной рецессии.

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Анна Третьяк

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