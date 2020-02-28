14:04 (мск), источник: Ведомости
Рубль и фондовый рынок ускорили падение
Доллар подорожал почти на 1,5 рубля, евро — на 2 рубля, индекс Мосбиржи рухнул на 5%.
На российском рынке усиливаются распродажи. В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,43 руб. к закрытию четверга и достиг 67,45 руб. к 12.48 мск. Курс евро впервые с августа прошлого года превысил 74 руб., а к часу дня европейская валюта стоила уже 74,48 руб. (+ 1,94 руб.).
Индекс Мосбиржи к 13.03 мск обвалился на 5,14% к закрытию четверга до 2765,92 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 6,89% до 1290,7 п.
Цена нефти Brent пятницу опускалась ниже $50 впервые с июля 2017 г., но к часу дня котировки скорректировались до $50,4 за баррель.
Другие фондовые рынки также продолжают нести потери. Вчерашнее падение американского индекса S&P 500 (-4,4%) и панъевропейского индекса Stoxx 600 (-3,7%) оказалось самым значительным с 2011 г., отмечает в обзоре стратег «ВТБ капитала» Илья Питерский. В пятницу утром азиатские рынки также продолжили снижаться: индекс Shanghai Comp терял 3,6%, Hang Seng — 2,8%. К часу дня пятницы Stoxx 600 потерял еще 3,8%.
Инвесторы все больше опасаются, что эпидемия коронавируса, распространяющаяся за пределами Китая, перерастет в глобальную пандемию, говорит главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: «И если прежде только Китай сокращал производство и ограничивал перемещения, то теперь его примеру могут последовать и другие страны, где зафиксированы вспышки вируса, что может серьезно повлиять на мировую экономику».
Все это бьет по мировым цепочкам поставок и соответственно показателям реального сектора, одним снижением процентных ставок или вливанием ликвидности в рынки ситуацию особо не поправить, предупреждает Евдокимова. В частности, поэтому усиленно падают и рынки развитых стран, в то числе американский, объясняет она: инвесторы, озабоченные будущим падением прибылей компаний, выходят из акций и устремляются в защитные американские гособлигации и золото. Кроме того, сказался и «перегрев» рынков в том году, напоминает аналитик.
Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций, и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 — минимума с конца 2018 года — и могут уйти ниже, в диапазон $45−50, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его мнению, «медвежьи» настроения на российском фондовом рынке также усиливает напряженный геополитический фон, связанный, в частности, с ситуацией в сирийском Идлибе, где вчера вечером
Кроме того, при снижении котировок до определенного уровня у инвесторов срабатывают
Анна Третьяк