13:37 (мск), источник: Forbes
Евро подорожал на два рубля
Евро на Московской бирже в пятницу подорожал более чем на 2 рубля, доллар — на 1,5 рубля. Цена на апрельские фьючерсы на Brent приблизилась к психологической отметке $50 за баррель.
По данным на 12:35 мск, евро на Московской бирже дорожал на 2,11 рубля к закрытию торгов в четверг и стоил 74,65 рубля. Доллар на тот момент рос на 1,55 рубля — до 67,56 рубля.
Рубль ослабляется на фоне резкого падения цен на нефть. Ранее в четверг цена на апрельские фьючерсы на Brent на бирже ICE в Лондоне приблизилась к психологической отметке $50 за баррель. На минимуме в четверг апрельские контракты стоили $50,05. На 12:39 мск фьючерсы на Brent стоили $50,17 — на 3,85% дешевле уровня закрытия предыдущих торгов.
Рубль падает с 25 февраля, когда Московская биржа начала работать после длинных выходных. Обвал стал реакцией на новости о распространении коронавируса за пределами материкового Китая.
В краткосрочной перспективе факторов для поддержки рубля не много, отмечали аналитики Росбанка в утреннем обзоре в пятницу. «Поэтому мы видим высокие шансы на сохранение слабых позиций рубля в ближайшие дни», — заключили они.