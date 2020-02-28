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13:37 (мск), источник: Forbes

Евро подорожал на два рубля

Евро на Московской бирже в пятницу подорожал более чем на 2 рубля, доллар — на 1,5 рубля. Цена на апрельские фьючерсы на Brent приблизилась к психологической отметке $50 за баррель.

ЦБ: $ 66.9909   +1.38 € 73.7235   +2.08 ММВБ: $ 67.1975   +1.18 € 74.0000   +1.46
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Источник: Reuters

По данным на 12:35 мск, евро на Московской бирже дорожал на 2,11 рубля к закрытию торгов в четверг и стоил 74,65 рубля. Доллар на тот момент рос на 1,55 рубля — до 67,56 рубля.

Рубль ослабляется на фоне резкого падения цен на нефть. Ранее в четверг цена на апрельские фьючерсы на Brent на бирже ICE в Лондоне приблизилась к психологической отметке $50 за баррель. На минимуме в четверг апрельские контракты стоили $50,05. На 12:39 мск фьючерсы на Brent стоили $50,17 — на 3,85% дешевле уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль падает с 25 февраля, когда Московская биржа начала работать после длинных выходных. Обвал стал реакцией на новости о распространении коронавируса за пределами материкового Китая.

Если все пойдет по негативному сценарию, рубль к доллару может «пробить» 70 рублей, не исключал в начале недели старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

В краткосрочной перспективе факторов для поддержки рубля не много, отмечали аналитики Росбанка в утреннем обзоре в пятницу. «Поэтому мы видим высокие шансы на сохранение слабых позиций рубля в ближайшие дни», — заключили они.

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