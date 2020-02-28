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15:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин: вопрос снижения трудовых налогов рассматривается

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд рассматриваются, однако к этому нужно подходить осторожно. Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной.

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Источник: РИА "Новости"

«Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду. И здесь нужно подойти аккуратно», — сказал Мишустин во время встречи с руководством Совета федерации (цитата по ТАСС). Он пообещал, что в правительстве рассмотрят предложения сенаторов по поводу налогов на труд.

Сейчас страховой взнос, который работодатель платит за своего сотрудника, составляет 30% от заработной платы. 22% направляется в ПФР на пенсионные взносы, 5,1% — в ФОМС на обязательное медицинское страхование, 2,9% — в ФСС на социальное страхование.

Как ранее заявил Антон Силуанов в интервью РБК, страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки. При этом он добавил, что вопрос снижения этой нагрузки должен быть тщательно проработан: «Если мы сейчас снизим, у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется. Чем ее закрывать — (федеральным.— “Ъ”) бюджетом?». По словам Силуанова, вопрос о снижении налогов на труд рассматривается теоретически. Министр признал, что в российском обществе «давно назрел запрос на социальную справедливость».

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