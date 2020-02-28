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17:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Спрятаться негде». Коронавирус подкосил рубль, биржи и нефть

Фондовые рынки продолжает трясти на фоне новостей о распространении китайского коронавируса. Курс доллара вырос в пятницу днем на 1,2 рубля до 67,19 рубля, а евро стоил больше 74,15 рубля. Подешевели крупнейшие российские компании. Эксперты предполагают, что влияние коронавируса на экономику, скорее всего, будет долгосрочным. Курс доллара может вырасти до 70 рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем превысил отметку 74,14 рубля впервые с 29 августа. Курс доллара на торгах в пятницу превышал 67,6 рубля — сейчас он на максимальных значениях с сентября прошлого года.

Инвесторы продают рисковые активы, к которым относится, например, нефть и валюты развивающихся стран вроде рубля. Такие активы дешевеют всегда при возникновении опасений о ситуации в мировой экономике. Вместо них обычно инвесторы покупают защитные активы, например, золото и казначейские облигации США.

Еще во вторник, 25 февраля, доллар стоил с утра 64,85 рубля, а евро — 70,27 рубля. Соответственно за эту рабочую неделю доллар к рублю укрепился на 3,6%, а евро — более чем на 5,5%.

Биржевые индексы в пятницу также показывают отрицательную динамику в ходе торгов на Московской бирже: индекс Мосбиржи к 14:24 мск упал на 4,1%, а индекс РТС — более чем на 5,3%. В лидерах падения акции крупнейших российских компаний «Алросы», «ПИКа» и других.

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Тем временем финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса подорвет мировую экономику. По итогам торгов в четверг американский индекс Dow Jones упал сразу на 1200 пунктов, потеряв в общей сложности 4,4% — это самое резкое падение по пунктам в истории.

Нефть марки Brent подешевела к середине дня пятницы на 2,5% до 50,87 доллара за баррель.

«По мировым фондовым рынкам в четверг был нанесен очередной мощный удар», — пишут о сложившейся на рынке ситуации аналитики АТОН. Райффазенбанк пишет о панике, которая прокатилась по мировым рынкам, а заявления президента США Дональда Трампа о том, что американская экономика не очень сильно пострадает от коронавируса, в банке называют «плацебо от Трампа». Росбанк пишет, что динамика западных индексов на этой неделе была худшей с 2011 года.

Как отмечает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров, сейчас на мировых рынках происходит переоценка рисков.

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«До конца прошлой недели рынки рассчитывали на достаточно краткосрочный негативный эффект от вспышки коронавируса для мировой экономики. Расчет делался на то, что это история двух-трех месяцев, после чего ситуация будет взята под контроль. Но на фоне нынешних событий можно предположить, что вопрос влияния коронавируса на мировую экономику — это вопрос не двух-трех месяцев, а как минимум полугода, что создает уже совершенно другие условия для глобальной экономики», — пояснил Би-би-си Тихомиров.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг полагает, что если власти Китая в ближайшие дни объявят об ослаблении карантина, то это отчасти поддержит мировые рынки, однако ожидать, что экономика Китая в марте выйдет на стопроцентную загрузку, скорее всего, не стоит.

«Рынок начал формировать тренд на понижение, и на этом уровне сложно ожидать быстрого разворота. К примеру, на сайте Мосбиржи сейчас нет бумаг, которые бы показывали в индексе прирост», — отмечает экономист.

Экономисты, между тем, начали пересматривать прогнозы по росту мировой экономики.

28 февраля Bank of America снизил прогноз по росту мирового ВВП до 2,8% — это самый низкий уровень с 2009 года.

В докладе, который есть в распоряжении Би-би-си, говорится, что причиной пересмотра прогноза стал шок, связанный с коронавирусом. Из-за него китайская экономика резко замедлится в первом квартале, а также будут проблемы с цепочкой поставок и туристическим сектором во всем мире. Банк предрекает последствия для экономики США и еврозоны. «Спрятаться негде», — пишут авторы доклада.

Устойчивость рубля

Российские экономисты полагают, что рубль к доллару может ослабнуть до 69−70 рублей. Но это не потребует экстренных действий со стороны ЦБ.

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«Рубль хоть и просел, но на протяжении последних двух-трех дней он демонстрировал гораздо большую устойчивость, чем другие валюты развивающихся стран, тем более к такому ключевому индикатору для российской экономики, как цена на нефть», — говорит Владимир Тихомиров.

По мнению экономиста, с учетом накопленных резервов и достаточно жесткой бюджетной политики остаются надежды на то, что Россия даже в условиях негативной внешней ситуации будет демонстрировать большую устойчивость, чем многие страны с развивающейся экономикой.

По мнению Валерия Вайсберга, в ближайшей перспективе доллар может подойти к отметке 69−70 рублей, и это будет достаточно негативный сигнал, который сможет спровоцировать более агрессивные продажи на рынке. При этом экономист полагает, что сейчас нет ситуации, когда потребовалось бы серьезное вливание ликвидности со стороны ЦБ для поддержания курса рубля.

Такого же мнения придерживается и главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский:

Если падение рубля продолжится, то возможно ЦБ возьмет паузу в снижении ставки, но каких-то серьезных мер со стороны регулятора, типа продаж валюты, мы не ждем.
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В банке Nordea ждут, что в ближайшие дни давление на рубль будет расти, но при этом в долгосрочной перспективе в банке ждут укрепления рубля до 61,5 рубля за доллар к середине года.

Частично рубль может поддержать встреча ОПЕК+, которая пройдет в конце следующей недели. В Nordea видят признаки того, что Россия готова смягчить свою позицию и присоединиться к сокращению добычи.

Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, продолжает распространяться за пределами Китая. На данный момент вирус затронул 48 стран, подтверждено около 82 тысяч случаев заболевания, большая часть которых приходится на материковый Китай. Как накануне заявила Всемирная организация здравоохранения, в других странах вирус распространяется быстрее, чем в самом Китае.

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