04:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Туроператоры предупредили правительство об угрозе коллапса из-за рекомендаций Ростуризма
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила
Участников рынка не устраивает формулировка «до нормализации эпидемиологической обстановки» и они просят дать им конкретные сроки.
«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но и создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране
Также ассоциация считает, что туроператоры находятся в неравном положении со смежными отраслями — авиакомпании и страховые компании
Напомним, АТОР оценила потери российского выездного туризма от коронавируса в 27 млрд руб. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристическая отрасль
Число заразившихся коронавирусом в мире превышает 83 тыс. человек. 2,3 тыс. умерли