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04:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Туроператоры предупредили правительство об угрозе коллапса из-за рекомендаций Ростуризма

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой письмо, где предупредила об угрозе коллапса для отрасли из-за рекомендаций Ростуризма приостановить туры в Италию, Южную Корею и Иран.

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Источник: Reuters

Участников рынка не устраивает формулировка «до нормализации эпидемиологической обстановки» и они просят дать им конкретные сроки.

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«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но и создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — говорится в письме АТОР.

Также ассоциация считает, что туроператоры находятся в неравном положении со смежными отраслями — авиакомпании и страховые компании из-за форс-мажорных обстоятельств могут удерживать деньги, полученные от туроператоров. А туроператоры должны возвращать деньги клиентам из собственных средств. АТОР просит правительство определить точные сроки рекомендаций и в дальнейшим всегда так делать.

Напомним, АТОР оценила потери российского выездного туризма от коронавируса в 27 млрд руб. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристическая отрасль из-за нового коронавируса COVID-19 может потерять как минимум $22 млрд.

Число заразившихся коронавирусом в мире превышает 83 тыс. человек. 2,3 тыс. умерли из-за болезни. Случаи заболевания зафиксированы в 55 странах.

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