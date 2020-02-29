07:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
Соперничество основателя
Хотя Маск не может похвастаться такими несметными богатствами, как Безос, в его активе бешеная популярность и толпа фанатов. А глава Amazon до статуса
Космическая гонка между США и СССР пошла на спад с 29 июля 1969 года, когда Нил Армстронг сделал первый шаг по поверхности Луны. Сверхдержавы уже не стремились во что бы то ни стало опередить друг друга, а проект «Союз-Аполлон» положил начало космическому сотрудничеству. В XXI веке на смену двум сверхдержавам пришли два сверхбогатых бизнесмена, мечтающих о космосе не меньше Сергея Королева и Вернера фон Брауна.
Blue Origin была основана в 2000 году — через три года после IPO
Однако с самого начала эти две компании избрали совершенно разный подход к ведению бизнеса — вероятно, отражающий личные качества
Такой подход созвучен любимой поговорке Безоса: «Медленно — значит гладко, а гладко — значит быстро».
Илон Маск же избрал противоположную тактику. Space X развивается как венчурный проект, получая стороннее финансирование. По оценке Forbes, доля Маска на настоящий момент составляет чуть больше 50 процентов. Однако это позволило Space X оперировать куда большими суммами по сравнению с Blue Origin. Только объем привлеченных средств, без учета вложений самого Маска, превысил 2,5 миллиарда долларов. А для того, чтобы интерес инвесторов не угас, о проекте должны говорить. Маск первым объявил, что Space X возглавит освоение человеком космоса, регулярно делает громкие заявления о будущем компании и не боится провальных запусков. И такой подход работает: на счету Blue Origin всего 11 успешных суборбитальных полетов, в то время как у Space X — 70 орбитальных. И речь не только об испытаниях и выводах на орбиту спутников, но и о 15 доставках грузов на Международную космическую станцию (МКС).
При этом Space X
Космической отраслью противостояние двух миллиардеров не ограничивается. Не так давно Безос ступил на исконную территорию Маска, начав инвестировать в конкурентов Tesla на рынке беспилотных авто и электрокаров. Tesla, крупнейший на сегодняшний день производитель электромобилей в мире, была основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но уже спустя год в рамках раунда финансирования «серии А» в ее капитал вошел Илон Маск. Впоследствии он взял контроль над компанией, став ее мажоритарным акционером и исполнительным директором, и даже стал называть себя ее сооснователем. Первое время компания оставалась в тени, но с началом серийного производства Model S в 2012 году оказалась в лидерах среди производителей электромобилей — запас хода Tesla был в
Следующим прорывом компании Маска стало появление в 2016 году автопилота. Tesla вновь удалось опередить конкурентов, хотя над автономными транспортными средствами работали такие гиганты, как Google, Uber и ряд крупных автопроизводителей. В 2019 году в погоню за Tesla включился и Безос — Amazon инвестировал 500 миллионов долларов в компанию Aurora Innovation, развивающей технологии автопилотирования для пассажирских автомобилей. Стартап был создан в 2016 году бывшим руководителем программы Google по автономным машинам Крисом Урмсоном. В дальнейшем к нему присоединились Стерлинг Андерсон и Дрю Багнелл. Первый возглавлял команду разработчиков автопилота в Tesla, а второй — в Uber. Однако речи о создании собственных транспортных средств пока не идет — Aurora Innovation пока планирует лишь поставлять программное обеспечение автопроизводителям. Среди первых клиентов называют Hyundai и Volkswagen.
Подход созданной в 2009 году компании близок Безосу: вместо того, чтобы с нуля строить заводы, Rivian в 2016 году приобрела мощности компании Mitsubishi Motors в штате Иллинойс. Да и в целом Rivian куда больше напоминает классического автопроизводителя, чем Tesla. Так,
Показанные в 2018 году пикап Rivian R1T и внедорожник R1S внешне гораздо ближе к автомобилям конкурентов, чем футуристичный пикап Tesla Cybertruck Илона Маска. Однако пока Tesla открывает фабрику за фабрикой и представляет новые серийные модели, электромобили Rivian существуют исключительно в виде концептов. Правда, Безос нашел способ решить эту проблему: в сентябре 2019 года Amazon заказала у Rivian 100 тысяч пикапов для доставки посылок — эта сделка стала крупнейшей за всю историю электромобилестроения и обеспечила стартап заказом на пару лет производства. Так или иначе, и Cybertruck, и R1T должны встать на конвейер лишь в 2021 году, и еще неясно, кто сделает это первым.
Примечательно, что поводом для соперничества Безоса и Маска стали даже налоговые льготы, которые крупные американские корпорации регулярно получают от местных властей. С их помощью руководители отдельных городов и целых штатов стремятся убедить
Эти темы Безос нередко поднимал на собраниях акционеров.
Так, в 2017 году правительство предложило Безосу потратить 1,5 миллиарда долларов на строительство грузового терминала в аэропорту Цинциннати, штат Огайо, в обмен на льготу общей суммой в 40 миллионов долларов. По данным источников, это стало последней каплей, и миллиардер решил, что тоже устроит конкурс среди штатов в попытке добиться особых условий для второй
В итоге Amazon решила разделить