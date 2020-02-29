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07:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?

Соперничество основателя интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса и главы производителя электромобилей Tesla и космической корпорации SpaceX Илона Маска — давняя история.

Источник: AP 2020

Хотя Маск не может похвастаться такими несметными богатствами, как Безос, в его активе бешеная популярность и толпа фанатов. А глава Amazon до статуса CEO-селебрити явно недотягивает и, кажется, завидует коллеге. Недавно еще одним поводом для зависти Безоса стала лояльность американских властей по отношению к Маску. Однако жажда государственных льгот и поощрений обернулась для самого богатого в мире человека позорным фиаско. История противостояния двух миллиардеров в космосе, на земле и в вашингтонских кабинетах — в материале «Ленты.ру».

Космическая гонка 2.0

Космическая гонка между США и СССР пошла на спад с 29 июля 1969 года, когда Нил Армстронг сделал первый шаг по поверхности Луны. Сверхдержавы уже не стремились во что бы то ни стало опередить друг друга, а проект «Союз-Аполлон» положил начало космическому сотрудничеству. В XXI веке на смену двум сверхдержавам пришли два сверхбогатых бизнесмена, мечтающих о космосе не меньше Сергея Королева и Вернера фон Брауна.

Джефф Безос и Илон Маск начали инвестировать в новую космическую гонку, как только сколотили свои состояния.

Blue Origin была основана в 2000 году — через три года после IPO интернет-компании Amazon, которое сделало Безоса миллиардером. Space X появилась спустя два года — сразу после продажи Маском его первого большого проекта PayPal.

Однако с самого начала эти две компании избрали совершенно разный подход к ведению бизнеса — вероятно, отражающий личные качества отцов-основателей. В Blue Origin сделали ставку на консервативное развитие без громких провалов, но и лишенное грандиозных прорывов. Девизом компании Безос избрал латинскую фразу Gradatim Ferociter, которую можно перевести как «упорно, шаг за шагом» или «отважно, шаг за шагом».

После каждого успешного полета многоразовой ракеты Blue Origin на ее борту рисуют черепаху — отсылка к басне Эзопа про черепаху, обогнавшую зайца.
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Такой подход созвучен любимой поговорке Безоса: «Медленно — значит гладко, а гладко — значит быстро». Из-за отсутствия громких историй о компании говорят не так часто, однако Безос сознательно отказался от излишней публичности, ведь компания развивается исключительно на его собственные деньги. По оценке Forbes, за 20 лет бизнесмен вложил в Blue Origin около 1,5 миллиарда долларов.

Илон Маск же избрал противоположную тактику. Space X развивается как венчурный проект, получая стороннее финансирование. По оценке Forbes, доля Маска на настоящий момент составляет чуть больше 50 процентов. Однако это позволило Space X оперировать куда большими суммами по сравнению с Blue Origin. Только объем привлеченных средств, без учета вложений самого Маска, превысил 2,5 миллиарда долларов. А для того, чтобы интерес инвесторов не угас, о проекте должны говорить. Маск первым объявил, что Space X возглавит освоение человеком космоса, регулярно делает громкие заявления о будущем компании и не боится провальных запусков. И такой подход работает: на счету Blue Origin всего 11 успешных суборбитальных полетов, в то время как у Space X — 70 орбитальных. И речь не только об испытаниях и выводах на орбиту спутников, но и о 15 доставках грузов на Международную космическую станцию (МКС).

При этом Space X из-за ряда неудач отстает от первоначальных планов Маска, согласно которым уже в 2017 году компания должна была провести первый пилотируемый полет. Сейчас он назначен на 2020 год. Что до главной цели Маска — полета на Луну, то он назначен на 2022 год. Сначала к спутнику Земли отправится корабль с грузом, а первых людей ракеты Space X доставят годом позже. Как бы удивительно это ни звучало при куда меньшем числе запусков Blue Origin, но компания Безоса надеется бросить вызов детищу Маска.

В 2018 году основатель Amazon заявил, что его компания доставит человека на Луну в ближайшие пять лет — то есть до 2023 года, на который назначен пилотируемый полет Space X.

Черный лебедь Tesla

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Космической отраслью противостояние двух миллиардеров не ограничивается. Не так давно Безос ступил на исконную территорию Маска, начав инвестировать в конкурентов Tesla на рынке беспилотных авто и электрокаров. Tesla, крупнейший на сегодняшний день производитель электромобилей в мире, была основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но уже спустя год в рамках раунда финансирования «серии А» в ее капитал вошел Илон Маск. Впоследствии он взял контроль над компанией, став ее мажоритарным акционером и исполнительным директором, и даже стал называть себя ее сооснователем. Первое время компания оставалась в тени, но с началом серийного производства Model S в 2012 году оказалась в лидерах среди производителей электромобилей — запас хода Tesla был в три-четыре раза больше, чем у конкурентов.

Следующим прорывом компании Маска стало появление в 2016 году автопилота. Tesla вновь удалось опередить конкурентов, хотя над автономными транспортными средствами работали такие гиганты, как Google, Uber и ряд крупных автопроизводителей. В 2019 году в погоню за Tesla включился и Безос — Amazon инвестировал 500 миллионов долларов в компанию Aurora Innovation, развивающей технологии автопилотирования для пассажирских автомобилей. Стартап был создан в 2016 году бывшим руководителем программы Google по автономным машинам Крисом Урмсоном. В дальнейшем к нему присоединились Стерлинг Андерсон и Дрю Багнелл. Первый возглавлял команду разработчиков автопилота в Tesla, а второй — в Uber. Однако речи о создании собственных транспортных средств пока не идет — Aurora Innovation пока планирует лишь поставлять программное обеспечение автопроизводителям. Среди первых клиентов называют Hyundai и Volkswagen.

Но создавать электромобили Aurora Innovation и не требуется, ведь в том же 2019 году Amazon инвестировал 700 миллионов долларов в другой стартап — производителя электрических пикапов и внедорожников Rivian Automotive.
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Подход созданной в 2009 году компании близок Безосу: вместо того, чтобы с нуля строить заводы, Rivian в 2016 году приобрела мощности компании Mitsubishi Motors в штате Иллинойс. Да и в целом Rivian куда больше напоминает классического автопроизводителя, чем Tesla. Так, штаб-квартира компании находится в Мичигане, а не в Калифорнии. Причина — желание быть ближе к ключевым поставщикам, которые традиционно располагались вокруг Детройта.

Показанные в 2018 году пикап Rivian R1T и внедорожник R1S внешне гораздо ближе к автомобилям конкурентов, чем футуристичный пикап Tesla Cybertruck Илона Маска. Однако пока Tesla открывает фабрику за фабрикой и представляет новые серийные модели, электромобили Rivian существуют исключительно в виде концептов. Правда, Безос нашел способ решить эту проблему: в сентябре 2019 года Amazon заказала у Rivian 100 тысяч пикапов для доставки посылок — эта сделка стала крупнейшей за всю историю электромобилестроения и обеспечила стартап заказом на пару лет производства. Так или иначе, и Cybertruck, и R1T должны встать на конвейер лишь в 2021 году, и еще неясно, кто сделает это первым.

Зависть не радость

Примечательно, что поводом для соперничества Безоса и Маска стали даже налоговые льготы, которые крупные американские корпорации регулярно получают от местных властей. С их помощью руководители отдельных городов и целых штатов стремятся убедить топ-менеджмент корпораций размещать производства или даже штаб-квартиры именно на их территории. Яркий пример работы подобной системы — компания Boeing в 2013 году получила от штата Вашингтон около 8,7 миллиарда долларов на расширение производства в Сиэтле, крупнейшем городе штата, с увеличением числа рабочий мест. Годом спустя схемой воспользовался Илон Маск, получив от штата Невада налоговых льгот на 1,3 миллиарда долларов на строительство завода по производству электромобилей. Говорят, это не на шутку разозлило Безоса, который вместо льгот получал от штата Вашингтон и Сиэтла лишь постоянную критику — дескать, из-за присутствия штаб-квартиры Amazon жизнь в городе стала значительно дороже.

Эти темы Безос нередко поднимал на собраниях акционеров.

В частности, он говорил, что завидовал тому, как Маск «стравил» пять штатов друг с другом и устроил между ними соревнование за право принять завод. При этом Amazon вместо льгот получал лишь подачки.
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Так, в 2017 году правительство предложило Безосу потратить 1,5 миллиарда долларов на строительство грузового терминала в аэропорту Цинциннати, штат Огайо, в обмен на льготу общей суммой в 40 миллионов долларов. По данным источников, это стало последней каплей, и миллиардер решил, что тоже устроит конкурс среди штатов в попытке добиться особых условий для второй штаб-квартиры компании. Amazon пообещала вложить в инфраструктуру города-победителя 5 миллиардов долларов, предоставить работу 50 тысячам человек и объявила, что ждет встречных предложений от местных властей.

В итоге Amazon решила разделить штаб-квартиру между Нью-Йорком и Вирджинией и построить два офиса. Нью-Йорк, в свою очередь, пообещал компании льготы на 3 миллиарда долларов. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Несмотря на публичный конкурс, Amazon заключил соглашения с властями на приобретение земли тайно — до того, как сообщил о выбранном месте: боялся, что цены на недвижимость из-за шумихи вырастут. Секретная сделка вызвала возмущение городского совета и местных жителей, которое в итоге вылилось в протесты против строительства штаб-квартиры Amazon. В борьбу против компании включился даже сенатор от штата Нью-Йорк Майкл Джанарис. Amazon пыталась договориться, но в итоге решила отказаться от своих планов, а Безос потерпел ощутимое поражение в попытке угнаться за Илоном Маском. Жадность главы Amazon оборачивается против него уже не впервые, но, возможно, именно благодаря этому качеству ему удалось стать самым богатым человеком планеты.

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